TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Afjet Afyonspor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Afjet Afyonspor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Afjet Afyonspor: 0

6 saat önce

0 yendi.

TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Afjet Afyonspor: 0, System.String[]

0 yendi.


Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Abdullah Taşkınsoy xx, Ali Demirtaş xx, Ozan Bekar xx


Samsunspor: Nurullah xx, Caner xx, Burak Yılmaz xx, Veli Çetin xx, Ramazan Çevik x (Gökhan Meral dk. 57 x), Ferhat Çulcuoğlu xx, Muhsin Yıldırım xx, Halil Çolak x (Guido dk. 79 x), Burak Çalık x (Bahattin dk. 60 xx), Gökhan Alsan xx, Atabey Çiçek xxx


Afjet Afyonspor: Anıl Atağ x, Nazmi x, Semih Ceylan x, Mehmet Dingil xx, Ali Kılıç xx, Onur Toprak xx, Fatih Solmaz x, Aykut Uluç x, İsmet Benli x, İlker Avşar x (Emre Yakut dk. 61 x), Çağrı Giritlioğlu x


Goller: Atabey (dk. 8), Bahattin (dk. 90+2) (Samsunspor)


Sarı kartlar: Ramazan, Gökhan Meral (Samsunspor), Fatih, Nazmi, Aykut (Afjet Afyonspor) - SAMSUN

Gökhan Meral, Samsunspor, 19 Mayıs, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:04 Kaynak: İHA
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