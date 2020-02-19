TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Sakaryaspor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Sakaryaspor: 1 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Sakaryaspor: 1

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Sakaryaspor: 1, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.


Stat: Muhsin Yazıcıoğlu


Hakemler: Mustafa Aydın xx, Abdullah Uğur Sarı xx, Emin Barlas xx


Sivas Belediyespor: Barış Başkan xx, Ozan Kılıçoğlu xx, Safa Yıldırım xx, Ercüment Eray Ataklı xxx, Mustafa Aydın xx (Uğur Bulut dk. 71 x), Muhammed Mustafa Gundak xx, Abdullah Halman x (Uğur Mustafa Türk dk. 60 x), Ali Say xx, Kerem Kaya xx, Mehmet Fatih Ayık xx (Serkan Yavuz dk. 79 x), Fatih Çolak xx


Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xxx, Canberk Ömer Özdemir xx, Serkan Odabaşoğlu xx, Berk İsmail Ünsal xx, Alper Tursun xx, Hasan Bilal xxx (Abdulaziz Solmaz dk. 63 x), Onur Eriş xx (Hamza Özdemir dk. 90 ?), Sinan Özkan xx (Burak Can Kunt dk. 79 ?), Denis Taşkesen xxx, Berkay Can Demirmencioğlu xx, Ümit Yasin Arslan xx


Goller: Hasan Bilal (dk. 28) (Sakaryaspor), Ercüment Eray Ataklı (dk. 90) (Sivas Belediyespor)


Sarı kartlar: Kerem Kaya, Ozan Kılıçoğlu, Uğur Bulut (Sivas Belediyespor) Serkan Odabaşoğlu (Sakaryaspor) - SİVAS

Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Saman ithal ediyorlar" sözlerine yanıt: Saman değil, hububat kapçığı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan İran mesajı Erdoğan gazetecilerin darbe sorusuna sert çıktı: Böyle bir şeye siz inanıyor musunuz?

Son Dakika Haberleri
22:17 Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada kendisine laf atan takipçisine yanıt verdi
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi
20:46 Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyadaki paylaşımıyla Kim Kardashian'a benzetildi
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 22:24:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 - Sakaryaspor: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]