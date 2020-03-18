TFF 2. Lig: Vanspor: 2 - Ergene Velimeşespor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Vanspor: 2 - Ergene Velimeşespor: 1 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Vanspor: 2 - Ergene Velimeşespor: 1

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta erteleme maçında Vanspor, konuk ettiği Ergene Velimeşespor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 2. Lig: Vanspor: 2 - Ergene Velimeşespor: 1, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta erteleme maçında Vanspor, konuk ettiği Ergene Velimeşespor'u 2-1 mağlup etti.


Stat: Atatürk


Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Ogün Kamacı xx, Samet Özkul xx


Vanspor: Salih Şenbaş xxx, Samet Cantürk xxx, Nuri Terliksiz xx, Yakup Demir xx, Tarık Mayhoş xxx, Oktay Aydın xxx (Cihan Özkaymak dk. 80 x), Barış Sağır xxx, Mehmet Alaeddinoğlu xx (Maksut Taşkıran dk. 58 xx), Mehmet Sıddık İstemi xxx, Tunç Murat Behram xxx, Serdar Cansu xxx (Enes Ilkin dk. 65 x)


Teknik Direktör: Feyyaz Uçar


Ergene Velimeşespor: Gökhan Siverek x, Semih Kahraman x, İbrahim Fatih Dilek x, Hayrullah Akyel x (Cabir Coşar dk. 57 xx), Çınar Tarhan xx, Onat Kutay Kurt x (Kadir Yurttadur dk. 63 x), Oğuz Özden xx, Mert Er Estik xx, Taner Yılmaz x, Eser Akbaş x, Muhammet Raşit Yöndem xx


Teknik Direktör: Rasim Destanoğlu


Goller: Oktay Aydın (dk. 13), Samet Cantürk (dk. 49) (Vanspor), Kadir Yurttadur (dk. 88) (Ergene Velimeşespor)


Sarı kartlar: Gökhan Siverek, Cabir Coşar (Ergene Velimeşespor) - VAN

Türkiye Futbol Federasyonu, Samet Cantürk, Oktay Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:26 Kaynak: İHA

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