TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 Ankara Demirspor: 2 - Son Dakika

TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 Ankara Demirspor: 2

10.10.2020 17:13
TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 Ankara Demirspor: 2, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, Devrek Şehir Stadı'nda Ankara Demirspor ile karşılaştı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, Devrek Şehir Stadı'nda Ankara Demirspor ile karşılaştı. Mücadele Ankara Demirspor'uın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Devrek

Hakemler: Oğuzhan Uğurlu xx, Sinan Ertinğü xx, Göktuğ Hazar Erel xx

Zonguldak Kömürspor: Taha Cengiz xx, Emre xx, Ahmet Hakan x (İlker dk. 82 ?), Hakan xx, Batuhan x (Murat dk. 46 x), Aykut xx, Ali Fırat xx, Hüseyin x (Furkan dk. 62 x), Oktay xx, Serbay xx, Sinan xx

Ankara Demirspor: Bahadır xx, Hüseyin xx, Kamil xx, Hasan xx, Mustafa x (Rahmican dk. 88 ?), Serdar x (Ayberk dk. 82 ?), Hakan xx, Ahmet xx, Süleyman xxx (Ahmet Sivri dk. 62 ?), Taner xx, Turan xx

Goller: Süleyman (dk. 35), Mustafa (dk. 83) (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: Batuhan, Sinan, Ali Fırat (Zonguldak Kömürspor), Taner (Ankara Demirspor) - ZONGULDAK

TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 Ankara Demirspor: 2
TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 Ankara Demirspor: 2
TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 Ankara Demirspor: 2
TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 Ankara Demirspor: 2
TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 Ankara Demirspor: 2

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Zonguldak, Devrek, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 Ankara Demirspor: 2 - Son Dakika Spor

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