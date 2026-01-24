TFF 3. Lig 18. Hafta Sonuçları

TFF 3. Lig'de 18. hafta mücadelesi başladı.
Ligde 1. Grup ve 2. Grup'ta oynanan 6 maçta alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Bulvarspor-Beykoz İshaklıspor: 2-0
Küçükçekmece Sinopspor-Galataspor: 4-2
Edirnespor-Bursa Yıldırımspor: 1-3
2. Grup
Cinegold Ağrı 1970-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 4-1
Silifke Belediyespor-Erciyes 38 Futbol: 2-1
MDGrup Osmaniyespor-Diyarbekirspor: 0-2
