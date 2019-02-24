Son Dakika Haberleri: Tff 3. Lig

Tff 3. Lig

1 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, sahasında Bucaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, sahasında Bucaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Yeni Diyarbakır Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Müsabakanın ikinci bölümüne Diyarbekirspor iyi başladı. 51. dakikada Diyarbekirspor mutlak gol şansından oldu. Aytaç'ın pasında Hakan Yağmurkaya ceza alanı içinde bomboş durumda topu kaleciye nişanladı. Bucaspor 72.dakikada 1-0 öne geçti. Özcan'ın ceza alanı dışından çektiği sert şutta kaleciyi geçen top direğe çarparak ağlara gitti. Emre Tosun'a sert giren Bucasporlu İbrahim 79. dakikada kırmızı kart gördü.

Diyarbekirspor 80.dakikada skoru 1-1 yaptı. Vedat'ın ceza alanı sağ çaprazında kullandığı serbest vuruşta Sedat kafayla topu ağlara yolladı. 90+5.dakikada Bucaspor mutlak golü kaçırdı. Kaleci ile karşı karşıya kalan İsa'nın vuruşunda kaleci Ali Alper gole izin vermedi ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:07 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Bucaspor, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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