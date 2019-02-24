Tff 3. Lig
1 saat önce
TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, sahasında Bucaspor ile 1-1 berabere kaldı.
TFF
3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, sahasında Bucaspor
ile 1-1 berabere kaldı.
Yeni Diyarbakır
Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Müsabakanın ikinci bölümüne Diyarbekirspor iyi başladı. 51. dakikada Diyarbekirspor mutlak gol şansından oldu. Aytaç'ın pasında Hakan Yağmurkaya ceza alanı içinde bomboş durumda topu kaleciye nişanladı. Bucaspor 72.dakikada 1-0 öne geçti. Özcan'ın ceza alanı dışından çektiği sert şutta kaleciyi geçen top direğe çarparak ağlara gitti. Emre Tosun
'a sert giren Bucasporlu İbrahim 79. dakikada kırmızı kart gördü.
Diyarbekirspor 80.dakikada skoru 1-1 yaptı. Vedat'ın ceza alanı sağ çaprazında kullandığı serbest vuruşta Sedat kafayla topu ağlara yolladı. 90+5.dakikada Bucaspor mutlak golü kaçırdı. Kaleci ile karşı karşıya kalan İsa'nın vuruşunda kaleci Ali Alper
gole izin vermedi ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:07 Kaynak: İHA
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