TFF 3. Lig'de perde yarın kapanıyor! - Son Dakika
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TFF 3. Lig'de perde yarın kapanıyor!

6 saat önce

Ligde Ege temsilcilerinden 1. Grup'taki Kızılcabölükspor, devreyi saat 13.00'te Yomraspor deplasmanında kapatacak.

TFF 3. Lig'de perde yarın kapanıyor!, System.String[]

Ligde Ege temsilcilerinden 1. Grup'taki Kızılcabölükspor, devreyi saat 13.00'te Yomraspor deplasmanında kapatacak.


2. Grup'ta ikinci sırada yer alan Fethiyespor, saat 13.30'da Kemerspor 2003 deplasmanına çıkacak. Grupta üçüncü basamakta bulunan Turgutluspor, devreyi aynı saatte 1877 Alemdağspor deplasmanında tamamlayacak.


Ligde 3. Grup'ta lider Karacabey Belediyespor'u 2 puan geriden takip eden şampiyonluk hedefindeki Nazilli Belediyespor, ilk yarının son maçında İlçe Stadı'nda saat 13.30'da Gölcükspor'u ağırlayacak.


Nazilli Belediyespor'un tecrübeli kaptanı Zafer Özden, bu randevuyla 2015'ten bu yana forma giydiği kulüpteki 100. maçına çıkacak.


Grupta Play-Off yarışındaki Somaspor, aynı saatte Atatürk Stadı'nda Modafen'i ağırlarken Muğlaspor ise saat 12.00'de 1954 Kelkit Belediyepor'a konuk olacak.


KIZILCABÖLÜKSPOR, Turgutluspor, Fethiyespor, Ege, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:47 
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