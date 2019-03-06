Tff 3. Lig: Diyarbekirspor: 0 - Bağcılar Spor Kulübü: 2

TFF
3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, sahasında ağırladığı Bağcılar
Spor Kulübü'ne 2-0 mağlup oldu.
Stat: Yeni Diyarbakır
Hakemler: Volkan Okur xx, Ferhat Dalgıç xx, Mehmet Kirişçioğlu
Diyarbekirspor: Ali Alper
Doğan xx, Fikret Topaloğlu xx, Gökhan Köseoğlu
xx, Fahri Küçükkurt xx, Emre Tosun
xx, Sedat Dursun x (Serdar Ümit Deniz dk. 46 xx), Vedat Budak
x (Salih Sefercik
dk. 46 xx), Aytaç Deniz xx (Osman Bayrak
dk. 72 x), Mustafa Aydoğdu
xx, Raşit Sevindir xx, Serhat Zübeyr Koruk xx
Bağcılar Spor Kulübü: Burak Onur xx, Murat Rüzgar xx, İbrahim İşçi
xx, Asım Metin xx, Halil İbrahim Mızrap xx, Oğuz Aksoy xx (Muhammed Furkan
Işık dk. 62 xxx), Sezer Yıldırım xx, Batuhan Türk xx (Murat Batuhan dk. 58 xx), Serhat Mutlu xx, Özcan Aydın
xxx (Yasin Demirci
dk. 75 x), Recep Akkemik xx
Goller: Özcan Aydın (dk. 8), Muhammed Furkan Işık (dk. 83) (Bağcılar Spor Kulübü)
Sarı kartlar: Mustafa Aydoğan
, Sedat Dursun, Fahri Küçükkurt, Serdar Ümit Deniz (Diyarbekirspor), Halil İbrahim Mızrap, Oğuz Aksoy (Bağcılar Spor Kulübü) - DİYARBAKIR