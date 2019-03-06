Son Dakika Haberleri: Tff 3. Lig: Diyarbekirspor: 0 - Bağcılar Spor Kulübü: 2

Tff 3. Lig: Diyarbekirspor: 0 - Bağcılar Spor Kulübü: 2

2 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, sahasında ağırladığı Bağcılar Spor Kulübü'ne 2-0 mağlup oldu.

Tff 3. Lig: Diyarbekirspor: 0 - Bağcılar Spor Kulübü: 2, System.String[]
TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, sahasında ağırladığı Bağcılar Spor Kulübü'ne 2-0 mağlup oldu.

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Volkan Okur xx, Ferhat Dalgıç xx, Mehmet Kirişçioğlu

Diyarbekirspor: Ali Alper Doğan xx, Fikret Topaloğlu xx, Gökhan Köseoğlu xx, Fahri Küçükkurt xx, Emre Tosun xx, Sedat Dursun x (Serdar Ümit Deniz dk. 46 xx), Vedat Budak x (Salih Sefercik dk. 46 xx), Aytaç Deniz xx (Osman Bayrak dk. 72 x), Mustafa Aydoğdu xx, Raşit Sevindir xx, Serhat Zübeyr Koruk xx

Bağcılar Spor Kulübü: Burak Onur xx, Murat Rüzgar xx, İbrahim İşçi xx, Asım Metin xx, Halil İbrahim Mızrap xx, Oğuz Aksoy xx (Muhammed Furkan Işık dk. 62 xxx), Sezer Yıldırım xx, Batuhan Türk xx (Murat Batuhan dk. 58 xx), Serhat Mutlu xx, Özcan Aydın xxx (Yasin Demirci dk. 75 x), Recep Akkemik xx

Goller: Özcan Aydın (dk. 8), Muhammed Furkan Işık (dk. 83) (Bağcılar Spor Kulübü)

Sarı kartlar: Mustafa Aydoğan, Sedat Dursun, Fahri Küçükkurt, Serdar Ümit Deniz (Diyarbekirspor), Halil İbrahim Mızrap, Oğuz Aksoy (Bağcılar Spor Kulübü) - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:33 Kaynak: İHA

Spor
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