Tff 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - Turgutluspor: 1
13 dakika önce
TFF 3. Lig 3. Grup'un 27. haftasında Fatsa Belediyespor sahasında konuk ettiği Turgutluspor'a 1-0 yenildi.
TFF 3. Lig 3. Grup'un 27. haftasında Fatsa Belediyespor sahasında konuk ettiği Turgutluspor'a 1-0 yenildi.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş x, Can Öztekin x, Agah Kaan Kuloğlu x
Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Rıdvan xx, Oğuzhan xx, Ercüment x (Selim dk. 74 xx), Şefik xx (Serkan Çalık dk. 57 x), Ali Say xx, Osman Berkay xx (Abdulkadir dk. 84 ?), Yakup xx, Ozancan xx, Fatih Çakır xx, Fatih Çolak xx
Turgutluspor: Cihan xx, Kadir x, Fatih x, Mehmet x (Gökhan dk. 77 x), Melih x, Furkan xx, Güner x (Fatih dk. 90 ?), Tayfun x, Zihni x, Necmi x (Şeyhmus dk. 86 ?), Yusuf x
Sarı kartlar: Ercüment, Rıdvan (Fatsa Belediyespor), Kadir, Furkan, Melih (Turgutluspor) - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:08 Kaynak: İHA
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