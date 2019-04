Tff 3. Lig: Muğlaspor: 1 Bucaspor: 0

Kendi evinde Bucaspor ile karşılaşan Muğlaspor karşılaşmayı tek golle kazanırken, Muğlaspor'da kaleci Barış kurtardığı penaltı ile maçın kahramanı oldu. Muğlaspor kendi evinde aldığı Buca galibiyeti ile puanını 36'ya çıkardı.Maçtan Dakikalar:Dk.11 Bucaspor'lu Barışın ceza sahası yayı üzerinden kesme vuruşu üst direği yalayarak auta çıktı.Dk.42 Muğlaspor aradığı golü buldu. Ceza sahası içinde Mustafa'nın pasında Murat Can plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu 1-0.Dk.55 Bucaspor atağında Muğlaspor ceza alanı içinde oluşan karambolde İbrahim'in vuruşunda top kaleci Barış'tan döndü.Dk. 65 Muğlaspor'lu Akın ceza alanı içinde İsa'yı düşürünce maçın hakemi Murat Türkoğlu penaltı noktasını gösterdi. Bu dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına gelen Yıldıray'ın vuruşunda kaleci Barış gole izin vermedi.Dk.73 Muğlaspor'lu Cebrail 'in sağdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Murat Can'ın röveşatasında kaleci Kemal gole izin vermedi.Dk.90 Muğlaspor atağında Salim'in ceza alanı dışından yaptığı set şutta top kaleciden geri döndü ve karşılaşma 1-0 Muğlaspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.Stat: AtatürkHakemler: Murat Türkoğlu (xx), Soner Akgün (xx), Servet Bozkurt (xx)Muğlaspor: Barış xxxx, Polat xxx (Dk.78 Fırat xx), Mustafa xxx, Salim xx, Ramazan xx (Dk.89 Sinan ?), Zeki xx, Cebrail xx, Rıdvan xx, Akın xx, Murat Can xxx, Mükail xxx (Dk.80 Yağız xx)BUCASPOR: Kemal Mert xx, Doğan x, Özcan (Dk.77 Muhammed x), İsa x, Sabahattin x (Dk.46 Oğuz x), Barış x, Cuma x, Yıldıray x, Erhan x, Saruhan x (Dk.46 Osman x), İbrahim xGol: Dk.42 Murat Can (Muğlaspor)Sarı Kartlar: Akın, Polat, Yağız (Muğlaspor) Barış, Yıldıray (Bucaspor) - MUĞLA