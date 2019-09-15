Son Dakika Haberleri: TFF 3. Lig: Tokatspor: 1 - Kızılcabölükspor: 2
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TFF 3. Lig: Tokatspor: 1 - Kızılcabölükspor: 2

1 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 3. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında Kızılcabölükspor'a 2-1 mağlup oldu.

TFF 3. Lig: Tokatspor: 1 - Kızılcabölükspor: 2, System.String[]

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 3. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında Kızılcabölükspor'a 2-1 mağlup oldu.


Stat: Gaziosmanpaşa


Hakemler: Yücel Büyük xx, Ertan Başdağ xx, Erhan Gündoğdu xx


Tokatspor: Cüneyt x, Emrah xxx, Birkan xx, Serhat xx, Muhammed x, Ahmet Talha xx, Ali Can xx (Abdulbaki dk. 66 xx), Umut xx, Sabrican xx (Eray dk. 28 xx), Ramazan xx, Mert xx (Ahmet dk. 58 xx)


Yedekler: Mikail, Abdulbaki, Hüseyin, Tahir, Eray, Mahmut, Ahmet


Teknik Sorumlu: Hakan Alpay


Kızılcabölükspor: Bahadır xx, Selçuk xx, Mustafa xx (Ümit dk. 77 xx), Mustafa Ethem xxx, Kerem xxx (Murat dk. 46 xx), Ali xx (Serkan dk. 64 xx), Hasan xx, Alper xxx, Taygun xxx, Abdullah x, İlyas xx


Yedekler: Amaç, Ertuğrul, Sedat, Serkan, Melih, Murat, Ümit


Teknik Sorumlu: Serkan Görgeç


Goller: Emrah (dk. 90) (Tokatspor), Mustafa (dk. 54), Taygun (dk. 84) (Kızılcabölükspor)


Kırmızı kartlar: Selçuk (Kızılcabölükspor)


Sarı kartlar: Ahmet Talha, Muhammed, Birkan (Tokatspor), Abdullah, İlyas, Selçuk, Alper, Hasan (Kızılcabölükspor) - TOKAT

Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 06:08 Kaynak: İHA
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