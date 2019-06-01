TFF Başkanı Hüsnü Güreli: TFF kulüplerimize 534 milyon TL aktardı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli, Ankara'da gerçekleştirilen TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda, "Son 4 yıl içinde TFF kendi öz kaynağından Süper Lig, 1'inci Lig, 2'nci ve 3'üncü Lig kulüplerimize 534 milyon TL aktardı" dedi.

Güreli, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve VAR ile ilgili olarak, " Bir önceki Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ önderliğinde ve teklifiyle federasyonumuzun başlattığı VAR projesi bildiğiniz gibi hayata geçti. Avrupa'da örnek gösterilen merkezimiz teknolojik donanımıyla en üst seviyeye ulaştı. UEFA'ya eğitimler verildi, verilmeye devam ediliyor. 2020 yılında bu merkezde Avrupa Şampiyonası için Avrupa hakemleri İstanbul'da konaklayacak, eğitimlerini burada aldıktan sonra maçlarını yönetmek için bölgelerine gidecekler. Her ülkede VAR sistemine geçildikten sonra yaşanan sıkıntılar tabibiz de yaşandı. Bu zorlukların da aşılacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"2020 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILACAĞIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUZ"

Güreli, A Milli Takım'ın başında bulunan Şenol Güneş için, "Kendisini milli takıma kazandırdık. İki resmi maçta 6 puan aldık. 8 Haziran'daki Fransa ve 11 Haziran'daki İzlanda maçlarında da başarılarının devamını diliyoruz. 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılacağımıza yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Futbol kulüplerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılar için de Güreli, "Son bir yıl içinde kulüplerimizin UEFA nezdindeki finansal problemlerini Türkiye'de TFF nezdinde çözmek için yeni finansal Fair-Play ve lisans talimatına çok büyük önem verdik ve bunu hazırladık. Bu konuda Kulüpler Birliği Vakfı'na teşekkür ediyorum. Başkanımız Yıldırım Demirören ile UEFA'ya giderek ciddi bir sunumda bulunduk. Bu sunum kabul gördü. Kulüplerimizle yapılandırma çalışması bittikten sonra bu hazır lisans talimatını Haziran ayı içinde bir an evvel yürürlüğü koymak zorundayız. UEFA tarafından da bu taslak kabul gördü. TFF statüsünde Bankalar Birliği'nin bizden istediği değişiklikleri yaptık" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKMÜ

-Hüsnü Güreli'nin açıklamaları



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