TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti - Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ziyarette bulundu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ziyarette bulundu.

TFF'den yapılan açıklamada, İstanbul'da gerçekleşen ziyarette TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz ile Digiturk ve beIN Media Group Üst Yöneticisi (CEO) Yousef Al-Obaidly'nin de yer aldığı belirtildi.

Ziyarette korsan yayınların önlenmesine dair fikir alışverişinde bulunulduğu aktarıldı. TFF Başkanı Özdemir tarafından Bakan Ersoy'a isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye edildiği kaydedildi.

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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:12 Kaynak: AA
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