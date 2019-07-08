Son Dakika Haberleri: TFF'de Kulüp Lisans Kurulu belirlendi
Son Dakika Spor Haber

TFF'de Kulüp Lisans Kurulu belirlendi

34 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu başkanı ve üyelerini belirledi.

TFF'de Kulüp Lisans Kurulu belirlendi, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu başkanı ve üyelerini belirledi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, yedişer asil ve yedek üyeden oluşan Kulüp Lisans Kurulunda başkanlığa Ömer Okan Çağlar getirildi.
Kurul şu isimlerden oluşuyor:
Başkan: Ömer Okan Çağlar
Başkan yardımcısı: Nejdet Hüddam
Üyeler: Prof. Murat Atalı, Fatih Aygören, Hasan Tuncay, Berrin Mahmutoğlu, Savaş Çıtak
Yedek üyeler: Abdülkadir Güzeloğlu, Yakup Şimşek, Erdal Aydın, Bekir Çiğnitaş, Özcan Aksu, Cemal Öztürk, Atilla Zaimoğlu
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:07 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Atletico Madrid, 126 milyon euroluk transfer Joao Felix'i basına tanıttı Anadolu Efes, Alec Peters'i transfer etti Trabzonspor Vahid Amiri ile yollarını ayırdı Fatih Terim'den 45. yıl videosuna duygusal mesaj

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 16:41:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TFF'de Kulüp Lisans Kurulu belirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]