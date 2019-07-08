TFF'de Kulüp Lisans Kurulu belirlendi
34 dakika önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu başkanı ve üyelerini belirledi.
Türkiye Futbol Federasyonu
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:07 Kaynak: AA
(TFF) Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu başkanı ve üyelerini belirledi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, yedişer asil ve yedek üyeden oluşan Kulüp Lisans Kurulunda başkanlığa Ömer Okan Çağlar getirildi.
Kurul şu isimlerden oluşuyor:
Başkan: Ömer Okan Çağlar
Başkan yardımcısı: Nejdet Hüddam
Üyeler: Prof. Murat Atalı
, Fatih
Aygören, Hasan Tuncay, Berrin Mahmutoğlu, Savaş Çıtak
Yedek üyeler: Abdülkadir Güzeloğlu, Yakup Şimşek
, Erdal Aydın
, Bekir Çiğnitaş, Özcan Aksu
, Cemal Öztürk
, Atilla Zaimoğlu
Atletico Madrid, 126 milyon euroluk transfer Joao Felix'i basına tanıttı
Anadolu Efes, Alec Peters'i transfer etti
Trabzonspor Vahid Amiri ile yollarını ayırdı
Fatih Terim'den 45. yıl videosuna duygusal mesaj