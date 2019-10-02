Son Dakika Haberleri: TFF'den Gaziantep FK ismine onay
Son Dakika Spor Haber

TFF'den Gaziantep FK ismine onay

44 dakika önce

Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulun ardından isim değişikliğine giden Gazişehir Gaziantep'in yeni ismine Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da onay geldi.

TFF'den Gaziantep FK ismine onay, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulun ardından isim değişikliğine giden Gazişehir Gaziantep'in yeni ismine Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da onay geldi. TFF'nin onayının ardından kırmızı-siyahlıların ismi resmi olarak Gaziantep Futbol Kulübü olarak değişti.


Konu ile ilgili Gaziantep FK'dan yeni başkan Mehmet Büyükekşi imzasıyla yapılan açıklamada, "15 Haziran 2017 tarihinde Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü olarak çıktığımız yolda, takımımızın adı Gaziantep Futbol Kulübü olarak değişmiştir. Kurulduğumuz ilk günden bu yana ana hedefi Gaziantep şehrimizi başarılarla ve adına yakışır bir şekilde temsil etmek olan kulübümüz, şu an Süper Lig'de dikkat çekici bir performansla sezona başlamayı başarmıştır. Kulübümüzün isim değişikliği konusundaki talebi 1 Ekim 2019 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Gaziantep Futbol Kulübü Anonim Şirketi olarak onaylanmıştır. Takımımız bundan sonraki süreçte Gaziantep Futbol Kulübü ismiyle mücadele edecektir" ifadeleri kullanıldı.


Dördüncü kez isim değişikliği gerçekleşti


1988 yılında SANKO Holding bünyesinde Sankospor adıyla kurulan Gaziantep ekibi, sırasıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile Gazişehir Gaziantep isimlerini kullandıktan sonra TFF'nin onayı ile artık Gaziantep FK ismi ile yoluna devam edecek. - GAZİANTEP

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Gaziantep, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suat arslanboğa'nın fesihe giden yolu
Türkçe dersine ait kitabın kapağı, velilileri ayaklandırdı Türkiye-Arnavutluk maçının biletleri tükendi 'Kural hatası' itirazı reddedilen Fenerbahçe, Tahkim Kurulu'na başvuracak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 14:50:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TFF'den Gaziantep FK ismine onay
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]