TFF'den Sivasspor'a kutlama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında ağırladığı Karabağ'ı 2-0 mağlup eden DG Sivasspor için kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında ağırladığı Karabağ'ı 2-0 mağlup eden DG Sivasspor için kutlama mesajı yayımladı. TFF'nin internet sitesinde yer açıklamada, "Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Demir Grup Sivasspor Kulübü'nü Azerbaycan'ın Karabağ ekibi önünde kazandığı galibiyetten dolayı kutluyoruz. Gerek halkımıza verdikleri moral gerekse ülke puanına katkılarından dolayı futbolcular, teknik heyet ve Başkan Mecnun Otyakmaz nezdinde tüm Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyor, bundan sonraki maçlarda başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. (Oğuzhan Sarzep/İHA)

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