Son Dakika Haberleri: TFF'den Yılmaz Gökdel için taziye mesajı
Son Dakika Spor TFF'den Yılmaz Gökdel için taziye mesajı

TFF'den Yılmaz Gökdel için taziye mesajı

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu, 1984-1985 yılları arasında A Milli Takım Teknik Direktörlüğü yapan Yılmaz Gökdel için taziye mesajı yayınladı.

TFF'den Yılmaz Gökdel için taziye mesajı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu, 1984-1985 yılları arasında A Milli Takım Teknik Direktörlüğü yapan Yılmaz Gökdel için taziye mesajı yayınladı. Gökdel 79 yaşında hayatını kaybetti.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:


"A Milli Takımımızın eski teknik direktörü, eski milli futbolcu, Galatasaray Kulübü'nün eski oyuncusu ve Türk futbolunun değerli ismi Yılmaz Gökdel, 79 yaşında hayatını kaybetti.


1984-1985 yıllarında A Milli Takımı çalıştıran, Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü yapan ve Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev alan Yılmaz Gökdel, 5 kez A Milli, 4 kez de Ümit Milli formayı giydi. Uzun yıllar Galatasaray'da futbol oynayan Gökdel, futbolu bıraktıktan sonra çok sayıda kulüpte teknik adamlık yaparak Türk futboluna uzun yıllar hizmet verdi.


Yılmaz Gökdel'in cenazesi, 6 Kasım Çarşamba günü İstanbul Levent Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Topkapı Eski Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Merhum Yılmaz Gökdel'e Allah'tan rahmet; ailesi, tüm sevenleri, Galatasaray camiası ve futbol ailesine başsağlığı dileriz." - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Yılmaz Gökdel, 1984, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:33 Kaynak: İHA
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