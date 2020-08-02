TFF, Süper Lig'e 22. takımın alınmasının söz konusu olmadığını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in önümüzdeki sezon 21 takımla oynanacağını ve Adana Demirspor'un Süper Lig'e alınmasının söz konusu olmadığını duyurdu.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, ligden düşmenin kaldırılmasının kamuoyunda farklı değerlendirmelere yol açtığı belirtilerek, "Özellikle Süper Lig'de takım sayısının artırılması hususunda bazı kulüplerimiz ve yöneticileri ile birçok kesim tarafından çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. Hatırlatmak isteriz ki, Süper Lig'e çıkan son takım, TFF 1. Lig play-off finalinde penaltılar sonucu, Fatih Karagümrük olmuştur." denildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın sosyal medyadan verdiği beyanatlara değinilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sayın Murat Sancak, finalin kaybedilmesi sonrasında Fatih Karagümrük'ü tebrik ederek, sonucu kabul ettikleri yönünde değerlendirmede bulunmasına rağmen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar'ın sosyal medyadan Süper Lig'in 22 takımla oynanması ve Adana Demirspor'un Süper Lig'e alınması yönünde ilgili yerlerle görüştüğünü ifade etmesi, maksadını aşmaktadır. Bu tarz söylemler, kamuoyunda farklı yorumlara ve beklentilere yol açmakta, aynı zamanda Türk futboluna zarar vermektedir. Şunu önemle ifade etmek isteriz ki, TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanmasına, Kulüpler Birliği Vakfının ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebini değerlendirerek karar vermiştir."