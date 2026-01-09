TFF Üst Klasman Hakem Semineri Tamamlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) düzenlediği Üst Klasman Hakem ve VAR Kış Semineri tamamlandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 7-9 Ocak'ta Antalya'da gerçekleştirilen seminerde hakemlerin teknik, fiziksel ve zihinsel hazırlık düzeylerinin artırılması ve sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir şekilde girmelerinin hedeflendiği belirtildi.

Üst Klasman Hakem ve VAR Kış Semineri'ne TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, başkan vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile üyeler ve eğitimciler, bazı Süper Lig ile 1. Lig kulüplerinin başkanları ve yöneticileri katıldı.

44 üst klasman ile 16 VAR hakeminin yer aldığı seminerde; 93 üst klasman yardımcı hakem, 3 kadın FIFA hakemi ve 6'sı UEFA'dan olmak üzere 10 eğitimci ile 14 TFF personeli de hazır bulundu.

Sezonun ilk yarısı değerlendirildi

Seminerde 2025-2026 sezonunun ilk yarısı kapsamlı olarak değerlendirilirken, ikinci devreye yönelik hedefler belirlendi.

Hakem performanslarının güçlü yönleri ile geliştirilmesi gereken alanlar detaylı olarak ele alınırken, sezonun ilk yarısına ait sayısal performans parametreleri hakemlere sunuldu.

Atletik hazırlık ve teknik eğitimler

Üst Klasman Hakem ve VAR Kış Semineri'nde teknik çalışmaların ilk günü, TFF ve UEFA eğitimcilerinin yönetiminde gerçekleştirildi.

Eğitimler, MHK ve Vitor Melo Pereira liderliğinde yürütülürken; uluslararası eğitimciler Jouni Hyytia, Joao Ferreira ve Alan Snoddy'nin katkılarıyla düzenlenen teknik oturumlarda FIFA ile UEFA eğitmenleri tarafından UEFA ve IFAB kaynaklı maç görüntüleri kullanılarak en güncel teknik konular hakemlere aktarıldı.

VAR eğitimleri, TFF VAR Danışmanı Joao Capela tarafından gerçekleştirildi. VAR protokolü, müdahale kriterleri ve sezonun ilk yarısında öne çıkan pozisyonlar üzerinden de uygulamalı analizler yapıldı.

TFF Fitness Danışmanı ve UEFA Fitness Direktörü Werner Helsen, şubat ayında yapılacak atletik testler öncesinde uygulanacak antrenman programı hakkında kapsamlı bilgilendirmede bulundu. TRT Spor iş birliğiyle, sezonun ilk yarısında öne çıkan bazı pozisyonların değerlendirildiği özel bir program da gerçekleştirildi.

Seminerin son gününde ise katılımcılara yönelik eğitim programları, uygulamalı oturumlar ve sunumlar yapıldı. Güncel kural yorumları, sezon uygulamaları ve saha içi karar süreçlerine ilişkin örnekler üzerinden değerlendirmelerde bulunulurken, karşılıklı görüş alışverişiyle bilgi paylaşımı sağlandı.

Etkinliğe ayrıca Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu MHK Başkanı Abdullah Özsusuzlu ve Başkan Vekili Derviş Ataken ile Kıbrıslı hakemler de katıldı.