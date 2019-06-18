Son Dakika Haberleri: TFF ve Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı Riva'da başladı
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TFF ve Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı Riva'da başladı

7 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Kulüpler Birliği Vakfına daveti üzerine gerçekleştirilen toplantı, Riva'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Kulüpler Birliği Vakfına daveti üzerine gerçekleştirilen toplantı, Riva'da başladı.
TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımların başkanları katıldı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda kulüplerin yeni federasyon yönetimiyle tanışmasının yanı sıra yayıncı kuruluşun talepleri görüşülecek.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise toplantıya katılmayarak sarı-kırmızılı kulüp adına Galatasaray SPortif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer yer aldı.
Toplantıda, yeni sezon planlamasının da görüşüleceği bildirildi.
TFF ve Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı Riva'da başladı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:09 Kaynak: AA
Hasan Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu, Riva, Güncel
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