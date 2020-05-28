TFF Yönetim Kurulu teklifi görüşecek: Küme düşme kalkmayacak

Kovid-19 salgını nedeniyle liglerin durdurulması sonrası sıradışı günler yaşayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün kritik bir toplantı daha yapacak. 20 Mayıs'ta Kulüpler Birliği Vakfı ile gerçekleştirilen zirvede Süper Lig'in 12 Haziran'da başlatılması konusunda görüş birliğine varan TFF'nin bugünkü gündeminde 2 önemli madde bulunuyor. Bunların birincisi, Süper Lig'in başlama tarihi. Sağlık Bakanlığı ile yapılan müzakerelerin ışığında tarih netleşecek ve bu da büyük olasılıkla 12 Haziran olacak.



Kamuoyundan gelen tepkiler de dikkate alındı



İkinci madde, Kulüpler Birliği ile yapılan toplantıda gündeme gelen 'küme düşme kaldırılsın' önerisi. Kayserispor, Konyaspor, Kasımpaşa, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor'un başkanları, bu sezona mahsus olmak üzere küme düşmenin kaldırılmasını ve ligin gelecek sezon 21 takımla oynanmasını istemişti. Aradan geçen bir haftalık süreçte kamuoyundan gelen tepkileri de dikkate alan TFF Yönetim Kurulu'nun söz konusu talebi reddedeceği belirtildi.



Fransızlar da 'düşmeme' kararını iptal etti



Bu arada Fransa 2. Ligi'nde (Ligue 2) küme düşme olmadan gelecek sezonun 22 takımla oynanması yönünde alınan karar iptal edildi. Buna göre ligde küme düşme uygulanacak ve 2020-2021 sezonu 20 takımla oynanacak. Fransa Profesyonel Futbol Ligi, geçen hafta Ligue 2'de küme düşmenin kaldırıldığını ve gelecek sezonun 22 takımla oynanacağını duyurmuştu. Ülkede yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan futbol ligleri 30 Nisan'da tescil edilmişti.



Doktorlar istedi futbola dönüş protokolü değişti



TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü, kulüp başkanları ve takım doktorlarının görüşleri doğrultusunda güncelledi. Bir önceki protokolde yer alan "Pozitif test senaryosunun yönetiminde ana sorumluluk Takım Doktoru'nda, sonrasında Tesis Müdürü ve İdari Direktör'tedir" cümlesindeki 'sorumluluk' kelimesi kaldırıldı. Bunun yerine, "Pozitif test senaryosunun 'yönetimini' Takım Doktoru, Tesis Müdürü ve İdari Direktör birlikte yapacaktır" ifadesi konuldu. Ayrıca, hakeme mesafeye 'diyalog' kriteri getirildi. Eski protokoldeki, "Maç esnasında oyuncular ve teknik ekip hakeme en fazla 2 metre yaklaşabilir" cümlesinin yerine, "Maç esnasındaki diyaloglarda oyuncular ve teknik ekip hakeme en fazla 2 metre yaklaşabilecektir.



