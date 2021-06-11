TGC'NİN BAŞARI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNE VERİLDİ - Son Dakika

muhabirleri Gülseli Kenarlı ve Akif Özdemir ile kameraman Harun Uyanık, ödüllerini TGC Denetim Kurulu Başkanı Arif Esen'den aldı.

DEMİRÖREN GRUBU'NA ÖDÜL

Törende, Hürriyet Gazetesi'nde 31 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan "Depreme Bile Gerek Yokö başlıklı haberiyle Gülistan Alagöz, Milliyet Gazetesi'nde 5 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan "Üç Köyü Üfürdüö başlıklı haberiyle Cihat Aslan ve Hürriyet Gazetesi'nde 28 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan "Sağlık Bakanı Devrede: İlhan Başgöz'ün Memleket Hasreti Son Buluyorö başlıklı haberiyle Doğan Hızlan da ödül aldı. Ödül törenine katılamayan Hızlan'ın ödülü, Hürriyet gazetesinden Murat Yeşilyurt'a verildi. Ayrıca törende Hürriyet Gazetesi'nin 31 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan "birinci sayfasıylaö ödüle değer bulunan Arif Dizdaroğlu, Milliyet Gazetesi'nde 2 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan "12. sayfasıylaö ödüle değer Osman Ortakçı, 20 Mart 2020 tarihinde Kanal D'de yayınlanan "Ünlüler ve Sahte İlaçö başlıklı haberiyle övgüye değer bulunan Şevval Şirin, CNN Türk'te 1 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan "İHA'nın Vurulma Anıö çalışmasıyla ödül almaya hak kazanan Ahmet Akpolat da ödüllerine kavuştu.

Milliyet Gazetesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nden başlayarak 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar süren "16 Günlük Aktivizm Kadına Yönelik Şiddete Son Kampanyası"yla 2020 kadın haberi ödülünü aldı.

SERGİ, 30 HAZİRAN'A KADAR AÇIK

Öte yandan TGC ve Basın Müzesi'nin kuruluş yıldönümleri onuruna Basın Müzesi'nde düzenlenen sergide 7 ülkeden 39 sanatçının bağışladığı 53 eser, 30 Haziran gününe kadar açık olacak.

- İstanbul