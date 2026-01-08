TGK'dan İHA Ekiplerine Saldırıya Kınama

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Halep'te İhlas Haber Ajansı ekibine keskin nişancı ateşi açılmasının, haber alma özgürlüğüne yönelik kabul edilemez çirkin bir saldırı olduğunu ifade etti.

TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı'nın konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, İHA canlı yayın ekibine ve gazetecilere yapılan saldırı kınanarak şu görüşlere yer verildi:

"Özellikle çatışma bölgelerinde fedakarca görev yapan meslektaşlarımıza yönelik çirkin saldırılara bir yenisinin eklendiğini üzülerek haber aldık. Edindiğimiz ilk bilgiye göre; terör örgütü PYD/SDG'nin isyancıları, bölgeden yayın yapmaya çalışan Türk basın mensuplarını da hedef alarak ateş açtılar. Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinden sivillerin tahliyesi ile ilgili kontrol noktasında çekim yapan İhlas Haber Ajansı ekibini taşıyan araca keskin nişancıların açtığı ateşte, canlı yayın aracı isabet aldı. Halkın haber alma özgürlüğü adına görev yapan meslektaşımıza 'geçmiş olsun' diyor, saldırganların belirlenmesini bekliyoruz. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak konunun takipçisi olacağız." - BURSA