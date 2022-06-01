TGRT EURO'ya "Yurt Dışında En Fazla Yatırım Yapan Avrupa Kanalı" ödülü - Son Dakika
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TGRT EURO'ya "Yurt Dışında En Fazla Yatırım Yapan Avrupa Kanalı" ödülü

01.06.2022 03:36

TGRT EURO'ya "Yurt Dışında En Fazla Yatırım Yapan Avrupa Kanalı" ödülü İş Gücü Anlaşması'nın 60'ıncı yılında birçok başarılı Türk vatandaşı ödül aldı Ankara ile Almanya'da dönemin başkenti Bonn arasında imzalanan İşgücü Antlaşması'nın 60'ıncı yılı nedeniyle başarılı olan çok sayıda gurbetçi...

TGRT EURO'ya "Yurt Dışında En Fazla Yatırım Yapan Avrupa Kanalı" ödülü

İş Gücü Anlaşması'nın 60'ıncı yılında birçok başarılı Türk vatandaşı ödül aldı

İSTANBUL - Ankara ile Almanya'da dönemin başkenti Bonn arasında imzalanan İşgücü Antlaşması'nın 60'ıncı yılı nedeniyle başarılı olan çok sayıda gurbetçi Türk vatandaşına ödül verildi. TGRT EU da Yurt Dışında En Fazla Yatırım Yapan Avrupa Kanalı ödülünü aldı.

Oya Ulucan ve Burhan Üzgeç'in ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreni saat 19.30 sıralarında başladı.

Törende başlangıç olarak 60 yıl önce başlayan gurbet yolculuğunu Avrupa'nın pek çok ülkesinde kalıcı hale getiren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının iki kültür arasında ulaştığı başarıların çok sayıda akademik çalışmaya konu olduğu, hazırlanan belgesellerde gösterildi.

Ödül töreninde, Türk iş ve yatırım gücüyle 60 yıl önce tanışan Almanya, Avrupa'da başarılarıyla çok sayıda alanda öncü olan sanatçı, bilim insanı, akademisyen, iş insanı ve yatırımcıya ödül verildi. Avrupa'nın 60 yıl önce tanıştığı Türk iş gücü, sadece Almanya'da değil, yaşlı kıtanın pek çok ülkesinde önemli gelişmelere imza attı.

Ankara ile dönemin Almanya başkenti Bonn arasında 30 Ekim 1961 yılında imzalanan İşgücü Antlaşması'nın 60'ncı yılı nedeniyle verilen ödüllerde, TGRT EU yurtdışında en fazla yatırım yapan Avrupa kanalı ödülünü aldı.

Sunuculuğunu Çağla Şikel ve Cem Davran'ın yapmış olduğu 60. Yıl Avrupa Marka Ödülleri töreninde, gurbette yatırımları ile iş dünyasından çok sayıda iş insanına, bilimsel çalışmaları ve buluşları ile bilim insanlarına, kırdıkları rekorlar ve attıkları gollerle sporculara, sanat yaşamlarında ülkemizin adını gururlandıran eserleri ile sanatçılara verildi. Ödül töreninde Rafet El Roman, Cartel, Güler Duman ve diğer sanatçılar şarkılarını seslendirdi.

TGRT EURO'ya Yurt Dışında En Fazla Yatırım Yapan Avrupa Kanalı ödülü
TGRT EURO'ya Yurt Dışında En Fazla Yatırım Yapan Avrupa Kanalı ödülü
TGRT EURO'ya Yurt Dışında En Fazla Yatırım Yapan Avrupa Kanalı ödülü
TGRT EURO'ya Yurt Dışında En Fazla Yatırım Yapan Avrupa Kanalı ödülü

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Kaynak: İHA

Almanya, Yatırım, Ankara, Türk, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel TGRT EURO'ya 'Yurt Dışında En Fazla Yatırım Yapan Avrupa Kanalı' ödülü - Son Dakika


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SON DAKİKA: TGRT EURO'ya "Yurt Dışında En Fazla Yatırım Yapan Avrupa Kanalı" ödülü - Son Dakika
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