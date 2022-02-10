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TGRT sunucusu, gazeteci Cem Küçük'ten zam tepkisi: İnsanlar canından bezdi, durması gerekiyor! - Son Dakika

TGRT sunucusu, gazeteci Cem Küçük'ten zam tepkisi: İnsanlar canından bezdi, durması gerekiyor!

10.02.2022 12:00

Gazeteci Cem Küçük sunduğu sabah programında benzine gelen zam haberlerini duyururken, zamların artık durması gerektiğine dikkat çekti.

TGRT Haber'de ekrana gelen sabah programını sunan gazeteci Cem Küçük, akaryakıta gelen zamlar nedeniyle tepki gösterdi.

Elektrik faturalarına gelen yüksek zamları da gündeme getiren Cem Küçük, "Elektrikte düzenleme yapılması şart." ifadelerini kullandı.

"DÜZENLEME ŞART" DEDİ

"Benzine maalesef zam geldi" diyen Cem Küçük şu yorumu yaptı:

"Bu zamlar iyi değil maalesef. Elektrik faturaları, benzin faturaları, doğal gaz faturaları insanları canından bezdirecek duruma geldi. Faturalara bir çare. Hakikaten bu elektrik faturalarını ve bu zamlara bir yerde dur denmesi gerekiyor. Alınan zamların da hakikaten yüzde 50 zam alsa bile vatandaşlar, bu zamlar da insanları çok olumsuz etkilediğini bir kez daha söyleyelim. Özellikle elektrikte yapılacak düzenlemelerin şart olduğunu da bir kez daha eklemiş olalım."

YORUMLAR (2)
  • bülent C.: Özellikle benzin ve mazota yapılan zamlar , diğer gelecek zamların habercisidir. Araba aldık 5-6 ay evvel ama kullanamıyoruz :( Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel TGRT sunucusu, gazeteci Cem Küçük'ten zam tepkisi: İnsanlar canından bezdi, durması gerekiyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: TGRT sunucusu, gazeteci Cem Küçük'ten zam tepkisi: İnsanlar canından bezdi, durması gerekiyor! - Son Dakika
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