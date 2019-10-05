TGS Genel Kurulu toplandı

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Yaptığı açılış konuşmasında medya üzerindeki ağır tehdit ve baskıları vurgulayan TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, 'Basın, Yayın ve Gazetecilik' iş kolundaki tüm çalışanların iş, ücret güvencelerini arttırmak, çalışma koşullarını iyileştirmek için mücadele edeceklerini vurguladı.

TÜRK-İŞ VE DİSK BAŞKANLARI GENEL KURULDA

Delegelerin yanı sıra kongreye çok sayıda sendika başkanı da katıldı. TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri ve TEKSİF Başkanı Nazmi Irgat, delegelerin oy birliği ile Divan Kurulu Başkanı seçildi. Basın-İş Başkanı Savaş Nigar, TOLEYİS Başkanı Cemail Bakındı, Kristal-İş Başkanı Bilal Çetintaş, DİSK Gıda İş Başkanı Seyit Aslan da genel kurulda hazır bulundu. Ayrıca Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Genel Merkez Yöneticisi Hakkı Zariç, Basın Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Eşmen, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Misket Dikmen, Kıbrıs Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, TEKSİF Danışmanı Faruk Büyükkucak da kongreye katılarak TGS'ye dayanışmalarını sundu. Kongreye katılamayan Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) Başkanı Mogens B. Bjerregard da gönderdiği video ile Kongreyi selamladı.

TGS Genel Kurulu, yarın yapılacak seçimle son bulacak.