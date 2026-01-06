TGTV'den ABD'nin Venezuela'ya Müdahalesine Tepki - Son Dakika
TGTV'den ABD'nin Venezuela'ya Müdahalesine Tepki

06.01.2026 00:16
TGTV Başkanı Tuğrul, ABD'nin Venezuela'daki askeri müdahalesini kınadı ve milli iradeyi savundu.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim Kurulu Başkanı Av. İsmail Tuğrul, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesini kınadığını bildirdi.

Tuğrul, yazılı açıklamasında, kuruldukları günden bu yana gönüllü kuruluşların ortak sesi olmayı, hakkın ve adaletin yanında durmayı temel vazifeleri bildiklerini belirtti.

Bugün, küresel bir zorbalığın Venezuela semalarında ve topraklarında sergilediği hukuksuz müdahaleye karşı, bu açıklamayı yapmayı bir borç addettiklerini aktaran Tuğrul, "ABD'nin Venezuela'da yaptığı darbe, bizlere hiç de yabancı değildir. Biz bu filmi, 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'de, aziz milletimizin durdurduğu hain darbe girişiminde gördük. O gece ülkemizi hedef alan uluslararası vesayet odakları, bugün aynı kirli yöntemlerle Venezuela'nın egemenliğine kastetmektedir." ifadelerini kullandı.

Tuğrul, Venezuela'da yaşananların küresel güç odaklarının milli iradeye karşı açtığı açık bir savaş olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz, emperyalizmin kanlı yüzünü Hiroşima'da dökülen masum kanlarından, Irak'ta milyonlarca yetim bırakılan ailelerden, Afganistan'da 20 yıl süren yıkımdan, Filistin'de işgalciye verilen sınırsız destekten ve Suriye'de çok iyi tanıyoruz. Aynı aktörler, aynı bahaneler ve aynı sömürgeci iştahla yine sahnededirler. Gücü elinde bulunduranların, zayıf gördükleri ülkelerin kaynaklarına el koyma hakkı yoktur. Dünya beşten büyüktür ve hiçbir emperyalist güç bir milletin kaderini tayin edemez. ABD'nin Venezuela'daki yasa dışı işgal girişimini en sert şekilde kınıyor, tüm dünya sivil toplum kuruluşlarını ve vicdan sahibi insanları emperyalistlere karşı ses yükseltmeye davet ediyoruz. Zulmün karşısında susmak, zulme ortak olmaktır. Venezuela halkının yanındayız, milli iradenin savunucusuyuz, küresel vesayetin karşısındayız."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Dış Politika, Venezuela, Güncel

