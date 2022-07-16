The Boys, yeni bir seriyle geliyor! - Son Dakika
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The Boys, yeni bir seriyle geliyor!

16.07.2022 01:00
The Boys, yeni bir seriyle geliyor!

Amazon Prime Video'nun en sevilen dizilerinden biri olan The Boys, yan dizi ile geliyor. Dizi, genç-yetişkin süper kahramanları konu alacak.

Amazon Prime Video'nun popüler süper kahraman dizisi The Boys, üçüncü sezonuyla adeta damga vurdu. Bunun ardından The Boys hayranlarını sevindirecek yeni bir haber ortaya çıktı. Habere göre The Boys, yan dizi ile birlikte geliyor. Amazon Studios, genç-yetişkin süper kahramanlar için bir Amerikan kolejinde geçen yan dizi planlıyor. İşte detaylar!

Yan dizi, bir Amerika kolejinde geçecek

Son zamanların en sevilen dizilerinden biri olan The Boys, izleyicileri sevindiren yan dizi haberiyle gündemde yer alıyor. The Boys, Twitter'dan yaptığı açıklamayla bu haberleri doğruladı. Dizinin adı ise 'Gen V' olacak.

Allow us to introduce ya to GEN V, The Boys college spinoff in the works with this brilliant bunch. pic.twitter.com/OOKjjqb87y

— THE BOYS (@TheBoysTV) July 15, 2022

Henüz yapım aşamasında olan dizi, Amerika'nın yalnızca genç-yetişkin süper süper kahramanlar için olan kolejde geçecek. Vought'un yönettiği kolej, genç kahramanları ilerideki dünyaya hazırlayacak. Bu haber, yaklaşmakta olan dizinin oyuncu kadrosunun içeren kısa bir video ile ortaya çıktı.

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Yan dizi haberi ayrıca The Boys'un üçüncü sezonunun finalini yayınlamasından kısa bir süre sonra geldi. Paylaşılan videoya bakıldığı zaman oyuncular arasında Jaz Sinclair, Patrick Schwarzenegger, Lizzie Broadway, Chance Perdomo, London Thor, Asa Germann, Maddie Philips ve Derek Luh yer alıyor.

Bu isimlerin yanı sıra dizide Shelley Conn, Sean Patrick Thomas ve Marco Pigossi de rol alacak. The Boys çizgi roman serisinin ortak yaratıcısı Garth Ennis, Erik Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, Fazekas ve Butters ile birlikte baş yapımcılığı üstlenecek.

The Boys, yeni bir seriyle geliyor!

Kısa süre önce Kripke, yan dizinin ilk sezonun çekimlerinin başladığını belirtti. İddialara göre dizi, bu yıl Amazon Prime Video'da yer alacak. Baş yapımcı Eric Kripke konuyla ilgili açıklama yaptı. "Büyüleyici, karmaşık ve bazen ölümcül Young Supes topluluğuyla bir üniversite şovunu ele alıyoruz. Bu fırsat için Sony ve Amazon'a minnettarız."

Peki, siz The Boys yan dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Münir Karaloğlu, Amazon Prime, Twitter, Amazon, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji The Boys, yeni bir seriyle geliyor! - Son Dakika

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