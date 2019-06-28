The Good Liar Filmi

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Yaşamı boyunca dolandırıcılık yapmış olan yaşlı Roy Courtnay, bir akşam yemeği için zengin dul Betty McLeish ile tanışır. İnternetteki çöpçatanlık siteleri aracılığıyla tanışmış olan ikili, kısa sürede birbirlerine yakınlaşırlar. Betty'nin mali varlığı 3 milyon pound değerindedir ve bu Roy'un şimdiye kadar yaptığı dolandırıcılıklar arasında en büyük parayı elde edeceği ilişki olacaktır. Betty'nin ayaklarını planlı bir şekilde yerden kesen Roy, incelikli planının arasında yavaş yavaş Betty'e değer vermeye başladığını fark eder. Oldukça büyük bir servete konmak için Betty'i kandırmakla planını iptal etmek arasında bir seçim yapması gerekmektedir. Ancak işler Betty'nin torunu, büyük annesinin en son yoldaşına yönelik açık bir şüphecilik gösterdiğinde daha da karmaşık hale gelir. Roy'a güvenmeyen torunu yüzünden arada kalan Betty'nin de Roy'un planlarını bozabilecek gizli bir geçmişi vardır...Bill CondonJeffrey Hatcher, Nicholas SearleHelen Mirren, Ian McKellen, Russell Tovey, Mark Lewis Jones, Jim Carter, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Celine Buckens, Bessie Carter, Aleksandar Jovanovic, Phil DunsterDramaThe Good LiarBron Studios2019ABD, KanadaİngilizceWarner Bros Turkey29.11.2019