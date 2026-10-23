The Hammers Awards 2026'da ödüller sahiplerini buldu! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

The Hammers Awards 2026'da ödüller sahiplerini buldu!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
The Hammers Awards 2026\'da ödüller sahiplerini buldu!
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye’deki reklamveren ekiplerinin çalışmalarını değerlendiren The Hammers Awards’ın yedincisi, Meetup Istanbul kapsamında gerçekleştirildi. Altı ana bölüm ve 103 alt kategoriyi kapsayan organizasyonda 92 altın, 101 gümüş ve 80 bronz olmak üzere toplam 273 ödül sahiplerini buldu.

Pazarlama, teknoloji ve iş dünyasının temsilcilerini bir araya getiren Meetup Istanbul, 13 Ekim 2026’da UNIQ İstanbul’da gerçekleştirildi. Bu yıl 10. yılını kutlayan etkinlik, “Beyond Control” temasıyla teknolojik dönüşümü, değişen tüketici beklentilerini ve iş dünyasında yeniden şekillenen güç dengelerini gündemine taşıdı. Yapay zekâ, yaratıcılık ve veriye dayalı karar alma süreçlerinin ele alındığı buluşma, reklamveren ekiplerinin ödüllendirildiği The Hammers Awards 2026’ya da ev sahipliği yaptı.

Pazarlamasyon Kurucu ve CEO’su Necip Murat’ın sunduğu törende, farklı uzmanlık alanlarında başarı gösteren reklamveren ekipleri ödüllerini aldı. Mobilite Partneri Ford’un desteğiyle gerçekleştirilen organizasyon, pazarlama faaliyetlerinin arkasındaki ortak emeği ve ekiplerin sonuçlara katkısını görünür kıldı.

ALTI ANA BÖLÜMDE FARKLI UZMANLIKLAR DEĞERLENDİRİLDİ

The Hammers Awards 2026’nın değerlendirme kapsamı; strateji, teknoloji ve veri, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik, marka deneyimi ile medya ve içerik, yapay zekâ ve trendler ve sektörel kategorilerden oluştu. Toplam 103 alt kategori, farklı iş alanlarında çalışan reklamveren ekiplerinin projelerinin kendi uzmanlıkları çerçevesinde değerlendirilmesine olanak tanıdı.

Organizasyonun jüri başkanlıklarını PepsiCo’dan Mine Mavi Arıkan, Ford Türkiye’den Talat İşçioğlu, Anadolu Sigorta’dan Berna Semiz Ergüntan, Allianz Türkiye’den Onur Kırcı, ING Türkiye’den Sinem Serdar ve Aygaz’dan Ahmet Ercüment Polat üstlendi. Farklı sektörlerden yöneticilerin yer aldığı değerlendirme yapısı, pazarlama çalışmalarını çeşitli uzmanlık alanları üzerinden ele aldı.

BİRLİKTE ÜRETME BECERİSİ ÖNE ÇIKTI

Meetup Istanbul’un 10. yılına ilişkin değerlendirmesinde Pazarlamasyon Kurucu ve CEO’su Necip Murat, “Geleceği şekillendiren en önemli unsur, değişime uyum sağlama ve birlikte üretme becerimiz.” ifadelerini kullandı. Murat, etkinliğin başlangıcından bu yana sektörün farklı paydaşlarını buluşturmayı ve yeni iş birliklerine alan açmayı amaçladığını belirtti.

Aynı buluşmanın programında insan yaratıcılığı ile yapay zekânın ilişkisi, pazarlama liderlerinin değişen öncelikleri ve teknolojinin iş hedefleriyle nasıl ilişkilendirileceği de tartışıldı. The Hammers Awards, bu dönüşümü uygulamaya taşıyan reklamveren ekiplerinin çalışmalarını ödüllendirerek etkinliğin ortak üretim odağını tamamladı. Organizasyonun tüm kazananları, The Hammers Awards’ın resmî internet sitesinde yayımlandı.

Yapay ZekaİstanbulTürkiyeGümüşSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölü bulduğu adamın evine çöktü Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı Ölü bulduğu adamın evine çöktü! Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı
Hollanda’nın ensesindeyiz İşte UEFA ülke puanında son durum Hollanda’nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum
Çorum’da iş yerinde kaza geçiren bovling salonu çalışanı 28 yaşındaki Melike Yeter öldü Çorum'da iş yerinde kaza geçiren bovling salonu çalışanı 28 yaşındaki Melike Yeter öldü
Ebru Şallı’dan oğlu Pars’la ilgili yürek yakan sözler: “Buna şükrediyorum” Ebru Şallı’dan oğlu Pars'la ilgili yürek yakan sözler: “Buna şükrediyorum”
Tutuklu iş insanının İngiltere’deki serveti ortaya çıktı Hesaplar donduruldu Tutuklu iş insanının İngiltere'deki serveti ortaya çıktı! Hesaplar donduruldu
Trabzonspor’un yıldızı kaza yaptı Arabası bu hale geldi Trabzonspor'un yıldızı kaza yaptı! Arabası bu hale geldi
Salah alev alev yanıyor 13 yıl sonra bir ilk Salah alev alev yanıyor! 13 yıl sonra bir ilk
11:15
Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
11:04
Zonguldak’ta maden ocağında patlama 2 ölü, 5 yaralı
Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 ölü, 5 yaralı
10:59
Aziz Yıldırım’dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar Kesenin ağzını açtı
Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! Kesenin ağzını açtı
10:56
Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti’ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin
10:32
İsminin kurbanı olmuş Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a giriş yasağının perde arkası
İsminin kurbanı olmuş! Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası
10:19
Trakya’da 3 il için sel ve su baskını uyarısı: Sağanak akşam İstanbul’a ulaşabilir
Trakya'da 3 il için sel ve su baskını uyarısı: Sağanak akşam İstanbul'a ulaşabilir
09:59
Azerbaycan’da tesettür mağazası sahibi, baskılar yüzünden dükkanlarını kapattığını öne sürdü
Azerbaycan'da tesettür mağazası sahibi, baskılar yüzünden dükkanlarını kapattığını öne sürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 11:21:11. #7.12#
SON DAKİKA: The Hammers Awards 2026'da ödüller sahiplerini buldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei