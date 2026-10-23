The Hammers Awards 2026\'da ödüller sahiplerini buldu!

Pazarlama, teknoloji ve iş dünyasının temsilcilerini bir araya getiren Meetup Istanbul, 13 Ekim 2026’da UNIQ İstanbul’da gerçekleştirildi. Bu yıl 10. yılını kutlayan etkinlik, “Beyond Control” temasıyla teknolojik dönüşümü, değişen tüketici beklentilerini ve iş dünyasında yeniden şekillenen güç dengelerini gündemine taşıdı. Yapay zekâ, yaratıcılık ve veriye dayalı karar alma süreçlerinin ele alındığı buluşma, reklamveren ekiplerinin ödüllendirildiği The Hammers Awards 2026’ya da ev sahipliği yaptı.

Pazarlamasyon Kurucu ve CEO’su Necip Murat’ın sunduğu törende, farklı uzmanlık alanlarında başarı gösteren reklamveren ekipleri ödüllerini aldı. Mobilite Partneri Ford’un desteğiyle gerçekleştirilen organizasyon, pazarlama faaliyetlerinin arkasındaki ortak emeği ve ekiplerin sonuçlara katkısını görünür kıldı.

ALTI ANA BÖLÜMDE FARKLI UZMANLIKLAR DEĞERLENDİRİLDİ

The Hammers Awards 2026’nın değerlendirme kapsamı; strateji, teknoloji ve veri, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik, marka deneyimi ile medya ve içerik, yapay zekâ ve trendler ve sektörel kategorilerden oluştu. Toplam 103 alt kategori, farklı iş alanlarında çalışan reklamveren ekiplerinin projelerinin kendi uzmanlıkları çerçevesinde değerlendirilmesine olanak tanıdı.

Organizasyonun jüri başkanlıklarını PepsiCo’dan Mine Mavi Arıkan, Ford Türkiye’den Talat İşçioğlu, Anadolu Sigorta’dan Berna Semiz Ergüntan, Allianz Türkiye’den Onur Kırcı, ING Türkiye’den Sinem Serdar ve Aygaz’dan Ahmet Ercüment Polat üstlendi. Farklı sektörlerden yöneticilerin yer aldığı değerlendirme yapısı, pazarlama çalışmalarını çeşitli uzmanlık alanları üzerinden ele aldı.

BİRLİKTE ÜRETME BECERİSİ ÖNE ÇIKTI

Meetup Istanbul’un 10. yılına ilişkin değerlendirmesinde Pazarlamasyon Kurucu ve CEO’su Necip Murat, “Geleceği şekillendiren en önemli unsur, değişime uyum sağlama ve birlikte üretme becerimiz.” ifadelerini kullandı. Murat, etkinliğin başlangıcından bu yana sektörün farklı paydaşlarını buluşturmayı ve yeni iş birliklerine alan açmayı amaçladığını belirtti.

Aynı buluşmanın programında insan yaratıcılığı ile yapay zekânın ilişkisi, pazarlama liderlerinin değişen öncelikleri ve teknolojinin iş hedefleriyle nasıl ilişkilendirileceği de tartışıldı. The Hammers Awards, bu dönüşümü uygulamaya taşıyan reklamveren ekiplerinin çalışmalarını ödüllendirerek etkinliğin ortak üretim odağını tamamladı. Organizasyonun tüm kazananları, The Hammers Awards’ın resmî internet sitesinde yayımlandı.