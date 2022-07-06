The Hill: Abd, Maymun Çiçeği Salgınında Kontrolü Kaybetme Riskiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
Üye Girişi

The Hill: Abd, Maymun Çiçeği Salgınında Kontrolü Kaybetme Riskiyle Karşı Karşıya

06.07.2022 12:00
The Hill: Abd, Maymun Çiçeği Salgınında Kontrolü Kaybetme Riskiyle Karşı Karşıya

WASHINGTON, 5 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin The Hill gazetesinde çıkan bir haberde, tıp uzmanlarının, hükümetin verdiği yavaş tepki yüzünden ABD'nin maymun çiçeği salgınında kontrolü kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yer aldı.

WASHINGTON, 5 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin The Hill gazetesinde çıkan bir haberde, tıp uzmanlarının, hükümetin verdiği yavaş tepki yüzünden ABD'nin maymun çiçeği salgınında kontrolü kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yer aldı. Pazar günü yayımlanan haberde ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin "maymun çiçeği salgınına karşı harekete geçme konusunda çok yavaş olduğu," bunun da "koronavirüs pandemisinin ilk günlerinin kötü yanlarını hatırlattığı" ifade edildi. Bulaşıcı hastalıklar uzmanları ve halk sağlığı savunucularının sözlerine yer veren haberde acemice uygulanan Kovid-19 müdahalesinde "ciddi şekilde sınırlı testler ve aşıların yavaş şekilde dağıtılması yüzünden virüsün fark etmeden yayıldığı" dile getirildi. Eleştirilere göre, yönetimin test kapasitesini artırmasına ve aşılara erişimi genişletmesine karşın bu çalışmaları yapmakta geç kalmış olabileceği belirtildi.

YORUMLAR
500
Rusya'da tutuklanan ABD'li basketbolcu Biden'a gönderdiği mektupta yardım istedi Rusya'da tutuklanan ABD'li basketbolcu Biden'a gönderdiği mektupta yardım istedi Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel The Hill: Abd, Maymun Çiçeği Salgınında Kontrolü Kaybetme Riskiyle Karşı Karşıya - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
11:59 Oğuzhan Koç'un karın kasları gerçek mi? Sosyal medya kullanıcıları aynı yorumu yapıyor: Ameliyatla kas yaptırmış
11:53 1 yıldır aşk yaşayan Hilal Altınbilek ile Metin Hara çifti dünyaevine giriyor
11:50 Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı! İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve 31 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı
11:46 Mustafa Destici mazottaki artışın nedeni olarak küresel enerji fiyatlarını gösterdi: Aylık giderlerimiz 60-70 bin liraya çıktı
11:45 Ümit Özdağ'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Esenler Kaymakamlığı, "Afganlar Suriyeli kıza tecavüz etti" sözlerini yalanladı
11:42 Ankara'da ekmeğe 1 lira zam geldi
11:40 Hekimlerden yurt dışında çalışabilmek için gerekli olan iyi hal belgesine yoğun talep: Haziranda 229 başvuru daha geldi
11:31 Prof. Dr. Canan Karatay tavsiye etti: Evinizin başköşesinde zeytinyağı olsun
11:27 Galatasaray formasını giyinen Paraguay'daki bir takım turnuvanın şampiyonu oldu! "Her maçını izliyoruz"
11:22 Gram altının fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 12:12:54. #1.12#
SON DAKİKA: The Hill: Abd, Maymun Çiçeği Salgınında Kontrolü Kaybetme Riskiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement