THE PONY CLUB FESTİVALİ'NDE BABALAR YARIŞTI -2

Gümüşdere'de, Tulya Kurtulan Atlıspor Kulübü tarafından düzenlenen The Pony Club Festivali'nde Babalar Günü dolayısıyla binici çocukların babaları yarıştı.

Gümüşdere'de, Tulya Kurtulan Atlıspor Kulübü tarafından düzenlenen The Pony Club Festivali'nde Babalar Günü dolayısıyla binici çocukların babaları yarıştı. At binen babalar, yarışmada birinci olmak için kıyasıya yarışırken eğlenceli anlar yaşandı.

Tulya Kurtulan Atlıspor Kulübü tarafından düzenlenen ve üç aydır devam eden The Pony Club Festivali'nin bugün final yarışları yapıldı. Günün Babalar Günü'ne denk gelmesi nedeniyle festivalde binici çocukların babaları da yarıştı. Ata binen ve müzik bitince aşağı atlayan babalar, birinci gelebilmek için kıyasıya yarıştı. Yarışan babaların mücadeleleri eğlenceli görüntülere sahne oldu. Bazı babalar, yarışırken düştü.

KIZIM İÇİN YARIŞTIM

11 yaşındaki kızı Ceren Atmaca ile festivale katılan ve babalar yarışında ikinci olan Gencay Atmaca, Kızım yarışıyordu. Tamamen kızımı desteklemek için gelmiştim. Bugün bana böyle bir sürpriz yapmış. Babalar Günü yarışmasına beni de dahil etmiş. Elimden geleni yaptım ancak ikinci olabildim. Kızım için yarıştım, gayet mutluyum. Onu çok seviyorum. Onun için yapamayacağım hiçbir şey yok. Çocukken ata binmiştim, ama uzun yıllardır atlarla ilgili bir şey yapmadım. Uzun yıllar sonra bir ata binmekle çok mutlu oldum. Çocukluğumu hatırladım. Atla birlikte hareket etmek çok güzel bir his. Kızım her hafta sonu annesiyle birlikte, bazen de benimle at binmeye gidiyor. Müsabakalara katılıyor. Biz de onun yanında ona heves ederek geçiriyorduk günlerimizi, ama bugün ben de ata binerek o hevesimi giderdim dedi. Ceren Atmaca ise Babama kopya verdim ama duymadı. İyiydi, düşünce herkes 'uf' diye bağırdı diye konuştu.

MAAİLE BİNİCİLİK SPORUYLA İLGİLENİYORUZ

Eşi Sibel, kızları Beren ve Elvin ile festivale gelerek babalar yarışına katılan Oktay Tarı ise Biz binicilik olayına Beren'le başladık. Daha sonra Elvin'le devam ettik, sonra eşim ve ben katıldık. Şimdi maaile binicilik sporuyla ilgileniyoruz. Evimiz uzak olmasına rağmen geliyoruz. Çocuklarınızın bir canlıyla aynı sporu yapıyor olabilmesi bir anne- baba için mükemmel bir his. Bu diğer sporlar gibi değil, ona hükmetmesi kendine özgüven duyması, yeri geldiğinde risk alabilmesi, analitik düşünmeye sahip olabilmesi ve bir matematik hesabı yapabilmesi. Çünkü at binmek bir kulağı tutmak demek değildir. Biz çocuklarımızla tanıştık. Onlar sayesinde bu düşünce yapısına nail olabildik. Mükemmel bir duygu. Çocuklarının mutluluğu kadar mükemmel bir hediye olamaz. Beren ve Elvin'in madalyaları var. Onların sayesinde bana da lig üçüncüsü olmak nasip oldu. Eşimin de madalyası mevcut. Yaptığınız sporun taltif edilmesi güzel bir şey. Baba olarak sadece şunu istiyorum, binicilik sporuna bütün ailelerin destek çıkmasını, sahip çıkmasını istiyoruz şeklinde konuştu. Beren ve Elvin de babalarının iyi yarıştığını belirttiler. Kızı Ayşenaz ile festivale gelen Erkan Aktuna da 1,5 yıldır kızım atla uğraşıyor. Bugün de buraya kızım için geldim. Güzel bir duyguydu yarışa katılmak. Bir canlıyla beraber bu sporu yapmak farklıydı, herkese tavsiye ederim dedi. Ayşenaz ise Birinci turda kaybetti, kızıyorum babama diyerek duygularını dile getirdi.

AMACIMIZ FESTİVALLERLE BU SPORU ULAŞILABİLİR KILMAK

Tulya Atlıspor Kulübü'nün kurucusu Tulya Kurtulan da festivalin finalini düzenlediklerini belirterek Üç aydır baba ve annelerinin destekleriyle atlarıyla yarış koşan küçük binicilerimizin Babalar Günü nedeniyle babalarını da yarıştırmak istedik. ve 'Aileler Yarışıyor' konseptiyle babaları atın üzerine bindirdik. Tabii ki bu çocukların tutkulu olduğu bu duyguyu babaların da hissetmesi ve birlikte bu güzel anları paylaşmaları bizim için çok keyifli oldu gerçekten. Binicilik zor bir spor, biraz da pahalı bir spor. Amacımız, bu festivallerle bu sporu biraz daha ulaşılabilir kılmak. Çocukları bilgisayar, televizyon başından uzaklaştırıp hayvanlarla, kendilerinden çok büyük canlıyla hoşça vakit geçirmelerini sağlamak diye konuştu. Bugün üç aydır devam eden ve değişik kategorilerde devam eden yarışlarda derece kazananlara kupa ve madalyaları da törenle verildi.

