Son Dakika Haberleri: The Whistlers Filmi
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The Whistlers Filmi

1 saat önce

The Whistlers filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Whistlers filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Cristi, uyuşturucu kaçakçıları tarafından ele geçirilen, yozlaşmış bir polis memurudur. Bükreş’te çalışan Cristi, hapishanede olan bir mafya üyesini salıvermek için Kanarya Adalarına bağlı boğucu bir ada olan La Gomera’ya gider. Cristi’nin, burada kullanılan, geçmişten miras kalan bir ıslık dili olan Silbo’yu öğrenmesi gerekmektedir. Bu gizli dil sayesinde, Bükreş’e döndüğünde mafya üyesinin özgür kalmasını sağlayacak ve milyonlara sahip olabilecektir. Ancak Cristi, Gilda adında bir kadına aşık olunca, hiçbir şey onun planladığı gibi gerçekleşmez.


Yönetmen: Corneliu Porumboiu
Senaryo: Corneliu Porumboiu
Oyuncular: Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar, Agustí Villaronga, Sabin Tambrea, István Teglas, Cristóbal Pinto, Antonio Buíl, George Pistereanu, Andrei Ciopec, Sergiu Costache
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: La Gomera
Yapımcı Firma: 42 Km Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Romanya, Fransa, Almanya, İsveç
Orijinal Dili: Romence, İngilizce, İspanyolca
Filmin Süresi: 97 dk.
Dağıtıcı Firma: Filmartı Film
Vizyon Tarihi: 10.01.2020

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Bükreş, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 05:54 Kaynak: InterSinema.com
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