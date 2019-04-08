Theresa May Salı Günü Emmanuel Macron ile Görüşecek

– Fransa Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in Salı günü Brexit süreci hakkında görüşmek üzere bir araya geleceği duyuruldu.

– Fransa Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in Salı günü Brexit süreci hakkında görüşmek üzere bir araya geleceği duyuruldu.



May Salı günü ayrıca, bu hafta düzenlenecek olan Avrupa Birliği (AB) zirvesinde AB'nin Birleşik Krallık'a Brexit'in uzatılması için onay vermesini sağlamak ve 12 Nisan'da ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılmasını önlemek amacıyla Macron'un yanında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de görüşecek.



Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, hafta sonu yaptığı açıklamada Londra'nın AB'ye "bu krizden nasıl çıkacaklarını" ve olası Brexit ertelemesini ne şekilde değerlendireceklerini açıklaması gerektiği çağrısını yapmıştı. May'in Pazar günü yayınladığı açıklamada ise anlaşmasız Brexit'in olmayacağı ve Parlamento'nun bir anlaşma üzerinde anlaşamaması durumunda ülkenin AB'de kalabileceği belirtilmişti. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da, devlet ve muhalefet İşçi Partisi arasında devam eden görüşmelerin oldukça zorlu geçtiğini söyledi ve May'in iki tarafın da onaylayabileceği bir çözüm bulunabilmesi için "elinden gelen her şeyi" yaptığını vurguladı.



Geçen hafta Brexit'e yönelik yaptığı açıklamasında Merkel Almanya'nın, söz konusu Brexit sürecinden en çok etkilenecek taraf olan İrlanda'nın yanında olacağını söylemişti. İrlanda'ya yaptığı resmi ziyaretinde Merkel, anlaşmasız Brexit senaryosunun önlenmesi için "son ana kadar" mücadele edeceğini duyurmuştu. - İstanbul

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