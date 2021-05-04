THY ilk çeyreği 41 milyon dolar faaliyet zararı, 61 milyon dolar net karla tamamladı - Son Dakika

THY ilk çeyreği 41 milyon dolar faaliyet zararı, 61 milyon dolar net karla tamamladı

04.05.2021 11:44
THY ilk çeyreği 41 milyon dolar faaliyet zararı, 61 milyon dolar net karla tamamladı, System.String[]

Türk Hava Yolları (THY), sektörü derinden etkileyen Kovid-19 salgını kaynaklı krize rağmen 2021 yılının birinci çeyreğini 41 milyon dolar faaliyet zararı, 61 milyon dolar net karla tamamladı.

Türk Hava Yolları (THY), sektörü derinden etkileyen Kovid-19 salgını kaynaklı krize rağmen 2021 yılının birinci çeyreğini 41 milyon dolar faaliyet zararı, 61 milyon dolar net karla tamamladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, global havacılık sektörünün, tarihinin en ağır krizini yaşadığı ve en ağır kayıplarını verdiği bir yıldan fazla bir zamanı geride bıraktığı belirtildi.

THY'nin bu zorlu dönemde Kovid-19 salgını kaynaklı krizin etkilerine rağmen 2021 yılının birinci çeyreğini 41 milyon dolar esas faaliyet zararı ve 61 milyon dolar net karla tamamladığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ortaklığın 2021 yılının birinci çeyreğindeki toplam gelirleri, salgından kaynaklı uçuş talebinin azalması ve yeni mutasyonların ortaya çıkması sebebiyle dünya genelinde zaman zaman uygulanan seyahat kısıtlamaları neticesinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 düştü ve 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Toplam gelirin yüzde 46'sını oluşturan kargo gelirleri söz konusu çeyrekte bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 77 artış gösterdi.

Kovid-19 salgını kaynaklı krizin talep üzerinde oluşturduğu tüm zorluklara rağmen bayrak taşıyıcı, maliyet azaltıcı tedbirler ile toplam gider kalemini 2021 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 düşürerek operasyonel zararı sınırlandırmayı başardı. Bunun sonucunda Ortaklığın nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90 artış göstererek 478 milyon dolar, FAVKÖK marjı da geçen yılın aynı dönemine göre 16,7 puan artarak yüzde 26,6 oldu. Bu dönemde şirket 409 milyon dolar FAVKÖK elde etti."

THY'nin, yolcu kapasitesinin yüzde 48 oranında gerilediği 2021 yılının ilk çeyreğinde, iç hatlarda yüzde 74, dış hatlarda ise yüzde 61 doluluk oranı ile toplam 6,4 milyon yolcu taşıdığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Küresel marka, geniş uçuş ağı, kuvvetli tarife yapısı ve üstün hijyen standartları sayesinde küresel bir hava yolu olma kimliğini bu zorlu günlerde daha da sağlamlaştırdı. Bu kimliği sayesinde bu süreçte kapatılan hatlar yerine karlı hatlara kapasite kaydırmaları başarı ile gerçekleştirildi. Nisan ayı sonu itibarıyla şirketin uçak filosu 231'i dar gövde, 106'sı geniş gövde ve 25'i kargo uçağı olmak üzere toplam 362 uçaktan oluşmaktadır."

"Gökyüzünde güçlenmeye devam edeceğiz"

Açıklamada yer alan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı'nın değerlendirmeleri şöyle:

"Küresel havacılık endüstrisinde yıkıcı etkilere neden olan pandemi krizi sürerken ortaya koyduğumuz bu performans yalnız 'zor olanı başarmak' olarak nitelendirilebilir. Çünkü biz, tüm zorlu süreçlerin üstesinden gelen milletimiz gibi zor olanı başardık. Ancak bu rakamlar, krizin her aşamasını titizlikle yöneten, uçaklarımız tamamen yerdeyken dahi hiç oturmayan THY ailemiz için sürpriz değil. Bu başarı, milli görev bilincimizin, mesleki kabiliyetimizin ve kriz yönetme tecrübemizin ortak bir sonucudur. Bizler aynı özveriyle çalışmaya ve bu karamsar günleri geride bırakarak gökyüzünde güçlenmeye devam edeceğiz. Şirketimizin başarısına katkıda bulunan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim."

Turkish Cargo, dünyanın en büyük 5. hava kargo taşıyıcısı oldu

2020 yılı boyunca Avrupa'nın en fazla uçan hava yolu olan THY'nin, 2021 yılının ilk çeyreğinde de bu başarısını koruduğu vurgulanan açıklamada, şirketin, salgın sürecinde kargo taşımacılığına ağırlık vererek kriz dönemini fırsata çevirdi ve filosundaki birçok yolcu uçağını Turkish Cargo'nun hizmetine açtığı anlatıldı.

Açıklamada, 2021 yılının Şubat ayı verilerine göre Turkish Cargo hava kargo pazarında rekor düzeyde büyüyerek, dünyanın en büyük 5. hava kargo taşıyıcısı olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Turkish Cargo, 2021 yılının ilk çeyreğinde sahip olduğu uçuş ağı gücünü yüzde 33 kapasite artışı ile taçlandırdı.

İştirakleri ile birlikte yaklaşık 60 bin kişiye istihdam sağlayan THY, bugün eşsiz uçuş ağı, modern filosu, üstün kargo performansı ve başarılı kriz yönetimiyle sektörüne yön veren bir marka olarak hava taşımacılığının devleri arasında bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam etmektedir.

Salgının sona ermesi ile havacılığın yeniden yükseliş sürecinde bayrak taşıyıcı hava yolu sektörün zirvesine olan yürüyüşünü daha da hızlandıracak, ülkemiz ve havacılık sektörü için katma değer üretmeyi her zamankinden daha büyük bir azimle sürdürecektir."

THY ilk çeyreği 41 milyon dolar faaliyet zararı, 61 milyon dolar net karla tamamladı
THY ilk çeyreği 41 milyon dolar faaliyet zararı, 61 milyon dolar net karla tamamladı
THY ilk çeyreği 41 milyon dolar faaliyet zararı, 61 milyon dolar net karla tamamladı
THY ilk çeyreği 41 milyon dolar faaliyet zararı, 61 milyon dolar net karla tamamladı

Türk Hava Yolları, Havacılık, dolar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel THY ilk çeyreği 41 milyon dolar faaliyet zararı, 61 milyon dolar net karla tamamladı - Son Dakika


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