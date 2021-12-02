THY İstanbul'da beklenen kuvvetli rüzgara ilişkin tedbir aldı - Son Dakika

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul'da beklenen kuvvetli rüzgara ilişkin gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu.

Üstün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Meteoroloji verilerine göre sert rüzgar bu gece itibarıyla İstanbul'a geri dönüyor. Türk Hava Yolları olarak misafirlerimizin seyahat güvenliği için tüm tedbirleri alıyoruz. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu çağrı merkezimiz veya web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz."