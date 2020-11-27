THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 86 Valencia Basket: 90 - Son Dakika

THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 86 Valencia Basket: 90

27.11.2020 22:51
THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 86 Valencia Basket: 90, System.String[]

THY Euroleague 11. hafta maçında Fenerbahçe Beko, İspanyol ekibi Valencia Basket'e 90-86 mağlup oldu.

THY Euroleague 11. hafta maçında Fenerbahçe Beko, İspanyol ekibi Valencia Basket'e 90-86 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler ligde üst üste 4. yenilgisini aldı.

Sarı-lacivertli ekip, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Valencia Basket'i konuk etti. Karşılıklı basketlerle geçilen ilk periyodu 17-16 önde tamamlayan Fenerbahçe Beko, ikinci çeyrekte skor 24-24 eşitlikten sonra kontrolü ele aldı. Ali Muhammed, Dyshawn Pierre, Lorenzo Brown ve Jarell Eddie'nin basketleriyle TV molasına 33-28 önde giren Kanarya, iyi oynadığı periyodu Jan Vesely'nin takip smaçı ile 43-33 üstün tamamladı. Üçüncü çeyrekte farkı kapatan İspanyol temsilcisi karşısında Ali Muhammed'in üçlüğü ile skoru 56-52'ye çeken Fenerbahçe Beko, Danilo Barthel ve Jarell Eddie'nin üçlükleriyle de periyodu 64-59 önde geçti. Dördüncü periyotta skor üstünlüğünü rakibine kaptıran sarı-lacivertli ekip, karşılaşmadan 86-90 mağlup ayrıldı. - İSTANBUL

THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 86 Valencia Basket: 90
THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 86 Valencia Basket: 90
THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 86 Valencia Basket: 90
THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 86 Valencia Basket: 90
THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 86 Valencia Basket: 90
THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 86 Valencia Basket: 90
THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 86 Valencia Basket: 90
THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 86 Valencia Basket: 90

Türk Hava Yolları, Malcolm Thomas, Fenerbahçe, Valencia, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 86 Valencia Basket: 90 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi sektörün devlerini ağırlıyor İran'dan İsrail'e suikast mesajı: Trump dönemi bitmeden savaş peşinde Sokağa çıkma kısıtlaması kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı Son Dakika: Türkiye'de 27 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 177 kişi vefat etti, 29 bin 845 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Yeni koronavirüs genelgesi! Derneklerin ve STK'ların her türlü etkinlikleri 3 ay süreyle yasaklandı Jese Rodriguez'in sevgilisinin doğum günü partisine gitmesi taraftarı çileden çıkardı Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü
Nusret, Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti Nusret, Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti         
22:46
Tartışmalı Oxford-Astrazeneca koronavirüs aşısı yeniden incelenecek Tartışmalı Oxford-Astrazeneca koronavirüs aşısı yeniden incelenecek         
22:08
Derbi öncesi Beşiktaş'ta Hasic'in koronavirüs testi pozitif çıktı Derbi öncesi Beşiktaş'ta Hasic'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:47
Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın? Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın?         
20:21
İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesi sonrası Netanyahu'dan itiraf gibi sözler: Gergin günler bizi bekliyor İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesi sonrası Netanyahu'dan itiraf gibi sözler: Gergin günler bizi bekliyor         
19:27
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: Çok net ifade edeyim ki; yapılmayacak Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: Çok net ifade edeyim ki; yapılmayacak         
19:21
İran, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu İran, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu         
18:37
Türkiye'ye damga vuran Palu ailesi hakim karşısında! Sanık Tuncer Ustael: Evime bomba attılar Türkiye'ye damga vuran Palu ailesi hakim karşısında! Sanık Tuncer Ustael: Evime bomba attılar         
18:09
Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal? Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal?         
16:07
İlk tesettürlü model Halima Aden, 'Bana göre değil' diyerek mankenliği bıraktı İlk tesettürlü model Halima Aden, 'Bana göre değil' diyerek mankenliği bıraktı         
15:58
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı         
15:07
Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı         
14:53
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Fransa'da siyahi adamı döven üç polis açığa alındı Fransa'da siyahi adamı döven üç polis açığa alındı         
13:38
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek         
09:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 23:27:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 86 Valencia Basket: 90 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei