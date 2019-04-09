Thy, İstanbul Havalimanı Bugün 103 Bin 850 Yolcuyu Ağırlayacak
1 saat önce
Türk Hava Yolları'nın (THY), İstanbul Havalimanı'nda bugün 103 bin 850 yolcuya hizmet vereceği bildirildi.
Türk Hava Yolları
'nın (THY
), İstanbul
Havalimanı'nda bugün 103 bin 850 yolcuya hizmet vereceği bildirildi.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi
yaptığı açıklamada, THY'nin, İstanbul Havalimanı'nda bugün 294'ü kalkış, 271'i varış olmak üzere toplam 565 sefer yapacağını belirtti. Ekşi, "Toplam 103 bin 850 yolcumuza hizmet vereceğiz. Güzel gidiyor, daha da güzel olacak." ifadelerini kullandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:58 Kaynak: AA
İstanbul'da Yeniden Sayımına Karar Verilen 51 Sandıktan İlki Sayıldı! İşte Çıkan Sonuç
Çiftlik Bank İddianamesi Kabul Edildi, İlk Mahkeme 10 Mayıs'ta Yapılacak
YSK'nın Ret Kararından Sonra AK Parti'den Yeni Hamle Geliyor
AK Parti Kulislerinde İstanbul İçin Üç Farklı Görüş Öne Çıkıyor