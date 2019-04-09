Son Dakika Haberleri: Thy, İstanbul Havalimanı Bugün 103 Bin 850 Yolcuyu Ağırlayacak

Thy, İstanbul Havalimanı Bugün 103 Bin 850 Yolcuyu Ağırlayacak

1 saat önce

Türk Hava Yolları'nın (THY), İstanbul Havalimanı'nda bugün 103 bin 850 yolcuya hizmet vereceği bildirildi.

Thy, İstanbul Havalimanı Bugün 103 Bin 850 Yolcuyu Ağırlayacak, System.String[]
Türk Hava Yolları'nın (THY), İstanbul Havalimanı'nda bugün 103 bin 850 yolcuya hizmet vereceği bildirildi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı açıklamada, THY'nin, İstanbul Havalimanı'nda bugün 294'ü kalkış, 271'i varış olmak üzere toplam 565 sefer yapacağını belirtti. Ekşi, "Toplam 103 bin 850 yolcumuza hizmet vereceğiz. Güzel gidiyor, daha da güzel olacak." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:58 Kaynak: AA

Bilal Ekşi, İstanbul, Türk Hava Yolları, Güncel
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