Ticaret Bakanı Bolat, KKTC'de ikili ticareti güçlendirmeye yönelik temaslarda bulundu Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ihracat kapasitesini artırmayı milli bir sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, ikili ticari ilişkileri ileri teknolojiyle güçlendirdiklerini, gümrük geçiş süreçlerini hızlandırdıklarını bildirdi.

Bolat, KKTC'deki ziyaretlerine ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile Cypfruvex şirketinin yönetim kuruluyla bir araya geldiklerini belirten Bolat, üretimden ihracata uzanan süreci, sahadaki ihtiyaçları ve atılacak yeni adımları kapsamlı şekilde ele aldıklarını bildirdi.

Bolat, Türkiye'nin KKTC'nin kendi ayakları üzerinde duran, üreten ve dünya ekonomisiyle güçlü bağlar kuran bir yapıya kavuşmasına çok önem verdiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"KKTC'nin ihracat kapasitesini artırmayı yalnızca ticari bir faaliyet değil, milli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle Güzelyurt'ta hayata geçirilecek Soğuk Hava Deposu Projesi, narenciye ve yaş meyve ihracatında ürün kayıplarını azaltacak, üreticimize zamanlama ve fiyat avantajı sağlayacak stratejik bir yatırımdır. Yeşil enerjiyle çalışacak bu modern tesis, sürdürülebilir üretim vizyonumuzun da somut bir göstergesidir. İnanıyoruz ki KKTC ne kadar üretir, ne kadar güçlenirse, Kıbrıs davamız da o denli sağlam bir zemine oturacaktır. Bu topraklarda üretilen tek bir ürünün dahi zayi olmaması için Kıbrıs Türkü'nün emeğini dünya pazarlarıyla buluşturmaya yönelik desteklerimize kararlılıkla devam edeceğiz."

"Kıbrıs Türkü'nün refahı için her alanda yan yana durmaya devam edeceğiz"

Ziyaret kapsamında Türkiye'nin KKTC'ye hibe ettiği mobil x-ray tarama sisteminin teslim törenini Girne'de gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bolat, "Ticari ilişkilerimizi dijitalleşme ve ileri teknolojiyle güçlendirirken, kaçakçılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, gümrük geçiş süreçlerini hızlandırıyoruz. Bu sistem, yalnızca bir teknoloji transferi değil, aynı zamanda ekonomik güvenliğimizin ve sarsılmaz kardeşliğimizin somut bir nişanesidir. Kıbrıs Türkü'nün refahı ve KKTC ekonomisinin kalkınması için tüm imkanlarımızla her zaman, her alanda yan yana durmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kıbrıs davasını canıyla mühürleyen şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum"

Bolat, şehit Cengiz Topel'in anıtını da ziyaret ederek, şunları kaydetti:

"Kıbrıs'ta, Türk milletinin onuru, bağımsızlığı ve istiklali uğruna canını feda eden kahraman şehidimiz Cengiz Topel'in anıtını ziyaret ederek dualarımızı ettik, Fatiha'larımızı tüm şehitlerimizin mukaddes ruhlarına gönderdik. Bu topraklarda bugün barıştan, güvenlikten ve kardeşlikten söz edebiliyorsak bunu, vatanı uğruna hiçbir bedelden kaçınmayan şehitlerimize borçluyuz. Cengiz Topel'in şahsında, Kıbrıs davasını canıyla mühürleyen tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum."