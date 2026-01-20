Ticaret Bakanı Bolat, KKTC'de ikili ticareti güçlendirmeye yönelik temaslarda bulundu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat, KKTC'de ikili ticareti güçlendirmeye yönelik temaslarda bulundu Açıklaması

20.01.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ihracat kapasitesini artırmayı milli bir sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, ikili ticari ilişkileri ileri teknolojiyle güçlendirdiklerini, gümrük geçiş süreçlerini hızlandırdıklarını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ihracat kapasitesini artırmayı milli bir sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, ikili ticari ilişkileri ileri teknolojiyle güçlendirdiklerini, gümrük geçiş süreçlerini hızlandırdıklarını bildirdi.

Bolat, KKTC'deki ziyaretlerine ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile Cypfruvex şirketinin yönetim kuruluyla bir araya geldiklerini belirten Bolat, üretimden ihracata uzanan süreci, sahadaki ihtiyaçları ve atılacak yeni adımları kapsamlı şekilde ele aldıklarını bildirdi.

Bolat, Türkiye'nin KKTC'nin kendi ayakları üzerinde duran, üreten ve dünya ekonomisiyle güçlü bağlar kuran bir yapıya kavuşmasına çok önem verdiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"KKTC'nin ihracat kapasitesini artırmayı yalnızca ticari bir faaliyet değil, milli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle Güzelyurt'ta hayata geçirilecek Soğuk Hava Deposu Projesi, narenciye ve yaş meyve ihracatında ürün kayıplarını azaltacak, üreticimize zamanlama ve fiyat avantajı sağlayacak stratejik bir yatırımdır. Yeşil enerjiyle çalışacak bu modern tesis, sürdürülebilir üretim vizyonumuzun da somut bir göstergesidir. İnanıyoruz ki KKTC ne kadar üretir, ne kadar güçlenirse, Kıbrıs davamız da o denli sağlam bir zemine oturacaktır. Bu topraklarda üretilen tek bir ürünün dahi zayi olmaması için Kıbrıs Türkü'nün emeğini dünya pazarlarıyla buluşturmaya yönelik desteklerimize kararlılıkla devam edeceğiz."

"Kıbrıs Türkü'nün refahı için her alanda yan yana durmaya devam edeceğiz"

Ziyaret kapsamında Türkiye'nin KKTC'ye hibe ettiği mobil x-ray tarama sisteminin teslim törenini Girne'de gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bolat, "Ticari ilişkilerimizi dijitalleşme ve ileri teknolojiyle güçlendirirken, kaçakçılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, gümrük geçiş süreçlerini hızlandırıyoruz. Bu sistem, yalnızca bir teknoloji transferi değil, aynı zamanda ekonomik güvenliğimizin ve sarsılmaz kardeşliğimizin somut bir nişanesidir. Kıbrıs Türkü'nün refahı ve KKTC ekonomisinin kalkınması için tüm imkanlarımızla her zaman, her alanda yan yana durmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kıbrıs davasını canıyla mühürleyen şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum"

Bolat, şehit Cengiz Topel'in anıtını da ziyaret ederek, şunları kaydetti:

"Kıbrıs'ta, Türk milletinin onuru, bağımsızlığı ve istiklali uğruna canını feda eden kahraman şehidimiz Cengiz Topel'in anıtını ziyaret ederek dualarımızı ettik, Fatiha'larımızı tüm şehitlerimizin mukaddes ruhlarına gönderdik. Bu topraklarda bugün barıştan, güvenlikten ve kardeşlikten söz edebiliyorsak bunu, vatanı uğruna hiçbir bedelden kaçınmayan şehitlerimize borçluyuz. Cengiz Topel'in şahsında, Kıbrıs davasını canıyla mühürleyen tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum."

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Kıbrıs, Kültür, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Bolat, KKTC'de ikili ticareti güçlendirmeye yönelik temaslarda bulundu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor
Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı
Kar yağışına aldırış etmedi: -6 derecede deniz keyfi Kar yağışına aldırış etmedi: -6 derecede deniz keyfi
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz
Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti

18:09
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı.
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı.
17:32
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
17:29
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
17:02
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
16:52
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
16:35
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 18:20:04. #7.11#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Bolat, KKTC'de ikili ticareti güçlendirmeye yönelik temaslarda bulundu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.