Son dakika haber! Bakan Muş, ABD'li mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, ABD'li mevkidaşı Gina Raimondo ile telefonda görüştü.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. 2021 yılında 28 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizin artırılması için atılacak adımları ele aldık. Önümüzdeki dönemde de ticari ilişkilerimizi ilerletmek için yakın diyalog halinde olacağız."

Haber: ANKARA,