Ticaret Bakanı Pekcan, "Önümüzdeki Dönem, Ekonomide Çok Önemli Adımların Atılacağı Tam Bir İcraat...
1 saat önce
Ticaret Bakanı Pekcan, "Önümüzdeki dönem, ekonomide çok önemli adımların atılacağı tam bir icraat dönemi olacak bizim için.
Ticaret Bakanı
Pekcan, "Önümüzdeki dönem, ekonomide çok önemli adımların atılacağı tam bir icraat dönemi olacak bizim için." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:32 Kaynak: AA
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