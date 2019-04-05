Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan, "Önümüzdeki Dönem, Ekonomide Çok Önemli Adımların Atılacağı Tam Bir İcraat...

Ticaret Bakanı Pekcan, "Önümüzdeki Dönem, Ekonomide Çok Önemli Adımların Atılacağı Tam Bir İcraat...

1 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan, "Önümüzdeki dönem, ekonomide çok önemli adımların atılacağı tam bir icraat dönemi olacak bizim için.

Ticaret Bakanı Pekcan,
Ticaret Bakanı Pekcan, "Önümüzdeki dönem, ekonomide çok önemli adımların atılacağı tam bir icraat dönemi olacak bizim için." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:32 Kaynak: AA

Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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