Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan Romanya'ya Gidecek

Ticaret Bakanı Pekcan Romanya'ya Gidecek

1 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Romanya'nın başkenti Bükreş'e gidecek.

Ticaret Bakanı Pekcan Romanya'ya Gidecek, System.String[]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Romanya'nın başkenti Bükreş'e gidecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Pekcan, Bükreş'te Romanya Başbakanı Viorica Dancila ve Romanya İş Ortamı, Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Stefan Radu Oprea ile görüşecek.

Pekcan, Romanya'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Romanya Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda gerçekleştirilecek iş forumuna katılacak. Söz konusu forumda Bakan Pekcan ile Oprea'ya iki ülkenin özel sektör kuruluşları ve firmaları da eşlik edecek.

İş forumu sonrasında Türkiye-Romanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu'nun (JETCO) işleyiş prosedürünü ortaya koyan bir protokolün Pekcan ile Oprea tarafından imzalanması öngörülüyor.


Diğer taraftan Pekcan, Romanya'da yerleşik Türk iş insanları ile de bir araya gelecek.

Pekcan'ın temasları kapsamında ticaret, yatırım ve müteahhitlik ilişkileri, Romanya'nın AB dönem başkanlığı, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Türkiye-Romanya Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı ile JETCO Toplantısı gibi çeşitli konular değerlendirilecek.

Türkiye-Romanya ticaret hacmi


Türkiye ile Romanya'nın 2017 yılında 5,6 milyar dolar olan ikili ticaret hacmi, geçen yıl 6,3 milyar dolara yükseldi.

Romanya, Türkiye'nin Balkanlar'da en çok ihracat gerçekleştirdiği ve en yüksek ticaret hacmine sahip olduğu ülke konumunda bulunuyor.


Geçen yıl itibarıyla Romanya'da kayıtlı 15 bin 312 Türk firması bulunuyor.

2001 yılından itibaren Türkiye'de yerleşik kişilerin Romanya'da yaptıkları yatırımlar 7,5 milyar dolara ulaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:51 Kaynak: AA

Bükreş, Romanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Venezuela, Kaçak Yollardan Ülkeye Sokulan ABD Silahlarına El Koydu Trump Dünya Bankası Başkanlığına David Malpass'ı Aday Gösterdi

Son Dakika! VakıfBank'tan KOBİ'lere 1 Milyar Liralık Destek Dekoltesiyle Gündem Olan Milletvekili İsyan Etti: Büyük Göğüslüyüm, Artık Alışın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 17:32:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ticaret Bakanı Pekcan Romanya'ya Gidecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]