Ticaret Bakanlığı, İthalat Mevzuatını Güncelledi

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, oyuncaktan kırtasiye malzemelerine, ayakkabıdan tıbbi cihazlara kadar geniş ürün yelpazesinde sağlığa ve çevreye uygun ithalatı garanti altına almak amacıyla çeşitli mevzuat güncellemeleri gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pek çok ürün grubunun güvenli ve mevzuata uygun şekilde ülkemize ithal edilmesini teminen, ithalat aşamasında gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimlerini düzenleyen Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri, Ticaret Bakanlığımızca hazırlanarak 31 Aralık 2025 tarihli ve 33124 sayılı (4. mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğler; oyuncak, makine, gıda, ilaç, atıklar, kimyasallar, tekstil, kırtasiye ürünleri, ayakkabı, tıbbi cihaz, yapı malzemeleri başta olmak üzere yaygın olarak kullanılan birçok ürün grubunun, insan sağlığına, çevreye ve tüketici güvenliğine uygun şekilde ülkemize ithal edilmesini sağlamak amacıyla, ithalat aşamasında yürütülen ürün güvenliği denetimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Tebliğler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün görüş ve önerileri dikkate alınarak her yıl güncellenmekte ve yeniden yayımlanmaktadır."

2026 yılı tebliğlerinde öne çıkan başlıca düzenlemeler

Bazı ürün güvenliği ve denetimi tebliğlerindeki geçiş süreci muafiyetinin yalnızca 1 Ocak'tan önce yola çıkmış ürünlerle sınırlı olduğu belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İlgili tebliğlerde kapsam dışı beyanlarının, gümrük idaresi yerine doğrudan TAREKS sistemi üzerinden yapılabilmesine imkan sağlanmıştır. Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithal edilmek istenen tıbbi cihazlar denetim kapsamına alınmıştır. Halihazırda denetim kapsamında bulunan tüketici ürünlerine ilişkin mevzuat gereklilikleri, ilgili tebliğlere yansıtılarak uygulamada açıklık sağlanmıştır. Yeşil Mutabakat hedefleri doğrultusunda tekstil ve hazır giyim sektörlerinde döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek amacıyla kullanılmış tekstil eşyasının ithalatı, yalnızca üretimde ham madde olarak kullanılmak üzere ve kontrole tabi şekilde mümkün hale getirilmiştir. Bu ürünlerin ithalatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yalnızca gerekli sertifikasyon ve teknik yeterliliğe sahip tesislerce, uygunluk denetiminin olumlu sonuçlanması halinde yapılabilecektir."

"Çevre ve insan sağlığı açısından risk teşkil eden 9 yeni kimyasal maddenin ithalatı yasaklanmıştır"

Açıklamada, çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturan 9 yeni kimyasal maddenin ithalatının yasaklandığı ve istisnai kullanımların kontrol altına alındığı vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası gözetim kuruluşlarına ilişkin sektör tarafından iletilen talepler doğrultusunda, gözetim faaliyetlerinin uzman ve gerekli eğitimleri almış diğer yetkili personelce yürütülebilmesine imkan tanındığı aktarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrolüne tabi ürünlerin ithalat denetimi kapsamında ise kontrol belgesi ve uygunluk yazısı aranan ürünlere ilişkin düzenlemeler yapıldığı aktarılan açıklamada, "Tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkilerin ithalat denetimi kapsamında,Uygunluk Yazısı aranan ürünler ve uygulanacak yaptırımlar yeniden düzenlenmiştir. Bazı tarım ürünlerinin ihracat ve ithalatında gerçekleştirilen ticari kalite denetimlerinde esas alınan standartlar güncellenmiştir. Bunlara ilaveten, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında uygulanan idari para cezalarının alt ve üst sınırları güncellenmiştir" ifadesine yer verildi.