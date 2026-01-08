Ticaret Bakanlığı'ndan Ürün Güvenliği Denetimleri Düzenlemesi

TİCARET Bakanlığı, ithalat aşamasında gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimlerini düzenleyen ürün güvenliği ve denetimi tebliğlerine ilişkin açıklama yaptı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Pek çok ürün grubunun güvenli ve mevzuata uygun şekilde ülkemize ithal edilmesini teminen, ithalat aşamasında gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimlerini düzenleyen ürün güvenliği ve denetimi tebliğleri, Ticaret Bakanlığımızca hazırlanarak 31 Aralık 2025 tarihli ve 33124 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğler; oyuncak, makine, gıda, ilaç, atıklar, kimyasallar, tekstil, kırtasiye ürünleri, ayakkabı, tıbbi cihaz, yapı malzemeleri başta olmak üzere yaygın olarak kullanılan birçok ürün grubunun, insan sağlığına, çevreye ve tüketici güvenliğine uygun şekilde ülkemize ithal edilmesini sağlamak amacıyla, ithalat aşamasında yürütülen ürün güvenliği denetimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Tebliğler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün görüş ve önerileri dikkate alınarak her yıl güncellenmekte ve yeniden yayımlanmaktadır" denildi.

ÖNE ÇIKAN BAŞLICA DÜZENLEMELER

Açıklamada, tebliğlerde öne çıkan başlıca düzenlemeler şöyle sıralandı:

"Denetimlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla, sektör görüşleri doğrultusunda makine ürün grubuna özel bir tebliğ hazırlanmıştır. Bu kapsamda yayımlanan Makinaların İthalat Denetimi Tebliği ekinde yer alan iki ayrı GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) listesinden biri için ön izin uygulaması getirilmiş; diğer listeye ise daha önce 9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında yer alan ve Makine Emniyeti Yönetmeliği'ne tabi makine ürünleri dahil edilmiştir. 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 ve 25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğlerinde yer alan geçiş süreci muafiyeti, 1 Ocak 2026 tarihinden önce yola çıkmış ürünlerle sınırlandırılmıştır. İlgili tebliğlerde kapsam dışı beyanlarının, gümrük idaresi yerine doğrudan TAREKS (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi) sistemi üzerinden yapılabilmesine imkan sağlanmıştır. Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithal edilmek istenen tıbbi cihazlar denetim kapsamına alınmıştır. Halihazırda denetim kapsamında bulunan tüketici ürünlerine ilişkin mevzuat gereklilikleri, ilgili tebliğlere yansıtılarak uygulamada açıklık sağlanmıştır. Yeşil Mutabakat hedefleri doğrultusunda; tekstil ve hazır giyim sektörlerinde döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek amacıyla, kullanılmış tekstil eşyasının ithalatı, yalnızca üretimde ham madde olarak kullanılmak üzere ve kontrole tabi şekilde mümkün hale getirilmiştir. Bu ürünlerin ithalatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, yalnızca gerekli sertifikasyon ve teknik yeterliliğe sahip tesislerce, uygunluk denetiminin olumlu sonuçlanması halinde yapılabilecektir. Çevre ve insan sağlığı açısından risk teşkil eden 9 yeni kimyasal maddenin ithalatı yasaklanmış, istisnai kullanımları ise kontrol altına alınmıştır. Uluslararası gözetim kuruluşlarına ilişkin olarak sektör tarafından iletilen talepler doğrultusunda, gözetim faaliyetlerinin, uzman personel gözetiminde ve gerekli eğitimleri almış diğer yetkili personel tarafından da yürütülebilmesine imkan tanınmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrolüne tabi ürünlerin ithalat denetimi kapsamında, Kontrol Belgesi ve Uygunluk Yazısı aranan ürünlere ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içkilerin ithalat denetimi kapsamında, Uygunluk Yazısı aranan ürünler ve uygulanacak yaptırımlar yeniden düzenlenmiştir. Bazı tarım ürünlerinin ihracat ve ithalatında gerçekleştirilen ticari kalite denetimlerinde esas alınan standartlar güncellenmiştir. Bunlara ilaveten, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında uygulanan idari para cezalarının alt ve üst sınırları güncellenmiştir."