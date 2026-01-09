Ticaret Bakanlığından esnaf ve sanatkarlara 2025'te rekor finansman

Ticaret Bakanlığı, geçen yıl esnaf ve sanatkarlara yıllık bazda rekor seviyeye ulaşan 175,8 milyar liralık faiz indirimli finansman temin etti.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından edindiği bilgiye göre, kuruluş, işleyiş ve denetimlerine ilişkin işlemleri Bakanlıkça yürütülen kredi ve kefalet kooperatiflerinin kefaletiyle Halkbank kaynaklarından esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 ve yüzde 100 faiz indirimli kredi kullanım imkanları sunuluyor.

Bu kapsamda Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te esnaf ve sanatkarlara 164 milyar lira faiz indirimli finansman sağlandı. Bu tutar ilgili döneme kadarki en yüksek kullandırım oldu. Aynı dönemde 441 bin 151 kredi kullanımı gerçekleşti.

Söz konusu kesime 2024'te 232 bin 192 kullandırım sayısıyla 114,8 milyar liralık destek temin edildi. Geçen yıl ise esnafa ve sanatkarlara sunulan uygun maliyetli kaynak tutarında yıllık bazda rekora imza atıldı.

Bu doğrultuda 2025'te bir önceki yıla kıyasla kullandırım sayısı yüzde 10,9 artışla 257 bin 709'a yükseldi. Bu dönemde sağlanan finansmanın tutarı da 2024'e göre yüzde 53,1 artarak 175,8 milyar liraya ulaştı.

2002-2025 döneminde 740 milyar liralık destek

Ayrıca, 2002-2025 döneminde 4 milyon 600 bine yaklaşan kullandırım ile sağlanan destek tutarı 740 milyar lirayı buldu.

Esnaf ve sanatkarın 2002'de merkezi yönetim bütçesinden kullanacakları kredilerin faiz sübvansiyonu için tahsis edilebilen tutar 50 milyon lira iken 2025'te 60 milyar lira oldu. Bu yıl içinse 70 milyar liralık kaynak tahsisi sağlandı. Öte yandan 2002'de yaklaşık 400 kredi ve kefalet kooperatifi kefalet hizmeti verirken bugün sayı 2025 sonu itibarıyla 1000'e ulaştı.

Deprem bölgesindeki esnafa verilen destek hız kesmedi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiği 2023 yılında ise bölgenin yeniden toparlanmasına yönelik destekler devreye alındı.

Özellikle depremden etkilenen illerdeki esnaf ve sanatkarların acil finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yüzde 50 faiz indirimli, 1 yıl geri ödemesiz ve 5 yıl vadeli "deprem destek kredisi" uygulaması başlatıldı. Bu kredi doğrultusunda 2023'te Adana'da 777,6 milyon lira, Adıyaman'da 937 milyon lira, Diyarbakır'da 142,5 milyon lira, Elazığ'da 141 milyon lira, Gaziantep'te 557,4 milyon lira, Hatay'da 1 milyar 739 milyon lira, Kahramanmaraş'ta 1 milyar 162 milyon lira, Kilis'te 250 bin lira, Malatya'da 477 milyon lira, Osmaniye'de 615 milyon lira, Sivas'ta 43 milyon lira ve Şanlıurfa'da 150 milyon lira olmak üzere, toplamda 6,7 milyar lira finansman aktarıldı.

Bu illerdeki esnaf ve sanatkarlara kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle sağlanan finansman hız kesmeden devam etti. Bu kapsamda 2024'te toplam 18,8 milyar lira, 2025'te ise toplam 29,6 milyar liralık finansman verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeleri, Ticaret Bakanlığının da Halkbank ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) ile koordineli çalışmaları doğrultusunda önemli kolaylıklar uygulamaya alındı.

Bu kapsamda geçen yıl işletme kredisi üst limiti 1 milyon liraya, yatırım kredisi üst limiti 2,5 milyon liraya yükseltildi. Bu ay itibarıyla kredilerin faiz oranı yüzde 20'ye indirildi, daha önce yalnızca iş yeri edinme ve taşıt edinme amacıyla kullandırılan yatırım kredileri içine yeni bir imkan olarak 2,5 milyon lira limitli makine ve teçhizat alımı kredisi eklendi.

Esnaf ve sanatkarlara 2023-2025 döneminde sunulan uygun maliyetli kaynak tutarı ve kullandırım sayısı şöyle:

Yıllar Kullandırım Sayısı Tutar (milyar lira) 2023 441.151 164 2024 232.192 114,8 2025 257.709 175,8

