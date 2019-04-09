Son Dakika Haberleri: Ticaret Lisesi Mezunları Toplandı

Ticaret Lisesi Mezunları Toplandı

1 saat önce

Balıkesir Ticaret lisesinden mezun olan 400 kişi bir araya geldi.

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Balıkesir Ticaret lisesinden mezun olan 400 kişi bir araya geldi. Eski mezunlar, okullarının kültürü olan 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" geleneğini yer sofrasında yerine getirdiler.

Balıkesir'de 1945 yılında kurulan Ticaret Meslek Lisesinden mezun olan 400 kişi toplanarak, eski günleri yad ettiler. Bir işletmede toplanan eski mezunlar okul günlerinde yaptıklarını ve okul müdürleri ve öğretmenlerini anlattılar. Okulda geleneksel hale gelen yer sofrasında 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın geleneği yaşatıldı. Gecenin düzenlenmesinde emeği geçen başta okul müdürü Fatih Hangül, Okul aile birliği başkanı Aydın Kahraman, eski belediye başkanı Ziyaettin Tan, işadamları Servet Tellioğlu, Bürokratlar Hüseyin Karaduman, Atilla Ağabeyoğlu, İzzet Yıldırım, emekli öğretmenler, Nezahat Baltacı, Kadriye Aktuğ, Suzan Bulut, İsmail Selçik, Eşref Kırkağaç ve 400 civarında eski mezun etkinliğe katıldı.

Gecede vefat eden öğretmenler Mustafa Çağırgan, Maksut Alkan, Mehmet Erkan, Hatice Beyazlar, Sefa Erkal, Sefer Köse ve Timur Özdeniz'de rahmet ve minnetle anıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:20 Kaynak: İHA

Balıkesir, Yaşam
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