Ticarette ‘Bereketli Hilal’ atağı
1 saat önce
İstanbul Ticaret Odası, Batı ve Ortadoğu uygarlıklarının doğduğu bölge olan ve Bereketli Hilal olarak bilinen bölgenin iki önemli noktasını, Bağdat ve Amman'ı yakın markaja aldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:07
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