Son Dakika Haberleri: Ticarette ‘Bereketli Hilal’ atağı
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Ticarette ‘Bereketli Hilal’ atağı

1 saat önce

İstanbul Ticaret Odası, Batı ve Ortadoğu uygarlıklarının doğduğu bölge olan ve Bereketli Hilal olarak bilinen bölgenin iki önemli noktasını, Bağdat ve Amman'ı yakın markaja aldı.

Ticarette ‘Bereketli Hilal’ atağı, System.String[]
İstanbul Ticaret Odası, Batı ve Ortadoğu uygarlıklarının doğduğu bölge olan ve Bereketli Hilal olarak bilinen bölgenin iki önemli noktasını, Bağdat ve Amman'ı yakın markaja aldı...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:07 
İstanbul Ticaret Odası, Orta Doğu, Bereketli, Amman, Ekonomi
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