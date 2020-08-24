Ticari araçlar kavşakta çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

(DÜZCE)Ticari araçlar kavşakta çarpıştı: 7 yaralı

DÜZCE - Düzce D-100 Karayolu Doğanlı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce D-100 Karayolu Doğanlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bolu'dan Sakarya istikametine seyir halinde olan Ömercan Ö. idaresindeki 81 ABC 953 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, Doğanlı kavşağında karşı şeride geçmekte olan Furkan T. idaresindeki 81 GD 151 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda Ambulans ekipleri sevk edildi.Kaza nedeni ile her iki araçta bulunan sürücü Ömercan Ö., Şafak Ç., Dila S., Cansu A., Müzeyyen Ç., Çiğdem B. ve Erkan T. yaralandı. Olay yerinde yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar daha sonra Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeni ile D-100 Karayolu Sakarya istikameti tek şeritten sağlanırken, araçlar polis, jandarma ve vatandaşların yardımı ile olay yerinden itilerek kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.