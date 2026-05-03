TİGAD Başkanı Geçgel: Basın demokrasinin sigortasıdır
03.05.2026 11:55
TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada basının “dördüncü güç” olmasının nedenlerini anlattı. Geçgel, özgür basının demokrasinin teminatı olduğunu vurgulayarak, gazetecilere yönelik baskıların toplumun tamamını etkilediğine dikkat çekti.

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Genel Başkanı Okan Geçgel, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü kapsamında yaptığı açıklamada basının toplumdaki rolüne ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Geçgel, basının yalnızca haber aktaran bir yapı olmadığını, aynı zamanda kamu adına denetim yapan güçlü bir mekanizma olduğunu ifade etti.

BASIN NEDEN “DÖRDÜNCÜ GÜÇ” OLARAK TANIMLANIYOR?

Geçgel, basının yasama, yürütme ve yargının ardından “dördüncü güç” olarak anılmasının temel nedeninin, bu üç yapıyı halk adına denetlemesi olduğunu belirtti. Basının kamu adına gözetim yaptığını, sorguladığını ve toplumun vicdanını temsil ettiğini vurgulayan Geçgel, bu yönüyle medyanın demokrasinin en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Basının asli görevinin doğru ve tarafsız bilgi sunmak olduğunu dile getiren Geçgel, vatandaşların ancak bu sayede bilinçli kararlar verebildiğini söyledi. Basının özgürlüğü ile gerçeklerin ortaya çıkması arasında doğrudan bir bağ olduğunu belirten Geçgel, özgürlük olmadan adaletin ve demokrasinin sağlanamayacağını dile getirdi.

“GAZETECİYİ SUSTURMAK, TOPLUMU SUSTURMAKTIR”

Basın mensuplarının halkla iç içe olduğunu ifade eden Geçgel, gazetecilerin toplumun sesi olduğunu belirtti. Bu bağın basının en büyük gücü olduğunu vurgulayan Geçgel, gazetecilere yönelik baskı ve müdahalelere sert tepki gösterdi.

“Gazeteciler yaptıkları haberlerden dolayı asla tutuklanmamalıdır” diyen Geçgel, tutukluluğun basın özgürlüğüne vurulmuş ağır bir darbe olduğunu ifade etti. Gerçeği yazmanın suç olmadığını belirten Geçgel, gazetecilerin susturulmasının toplumun susturulması anlamına geldiğini söyledi.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ TÜM TOPLUMUN ORTAK MESELESİ

Geçgel, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nün yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda farkındalık günü olduğuna dikkat çekti. Basın özgürlüğünün sadece gazetecilerin değil tüm toplumun ortak meselesi olduğunu belirten Geçgel, düşünce ve ifade özgürlüğünün güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

Açıklamasının sonunda güçlü mesajlar veren Geçgel, özgür basının güçlü toplumun temeli olduğunu ifade ederek, etik gazetecilikten taviz vermeden çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

