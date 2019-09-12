TİHEK'ten Diyarbakırlı annelere destek

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, kurul üyesi Dilek Ertürk ile HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine ziyarette bulundu.

TİHEK Başkanı Arslan, çocukları dağa kaçırılan ailelerle bir süre sohbet etti.

Annelerin büyük bir olaya tanıklık ettiğini aktaran Arslan, şöyle devam etti:

"Bu bir anne tanıklığıdır. Gelip de burada kendi başına, sorumlu olarak burayı görüyorsa belki de en güzel tanıklık budur. Sanırım savcılıkta bunu soruşturur. Bu bir suçtur. Eğer çocukları alıyorsanız iradesi tam oluşmamış diyoruz, bunları alıp dağa götürüyorsanız siz bir yönüyle insan kaçakçılığı yapıyorsunuz demektir. Buna aracılık edenler de suçlu olur."

Arslan, bir siyasi parti adının böyle bir terörle irtibatlı olmasının ne onlara ne de ülkeye yakıştığını belirtti.

Anne hakkının evrensel bir insan hakkı olduğuna işaret eden Arslan, "Anneleri memnun etmek onları üzmemek bizim için önemlidir. Anneyle vatan eşdeğer bir şeydir. Vatan için çalıştığını söyleyen herkesin annesine de bakması lazım. Bu türde terör örgütleriyle bu işin sonu olmuyor. Sadece anaların yüreği yanıyor. Birçok canlar gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.